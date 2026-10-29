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Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 11:25

Epopeia contemporânea arrebatadora

Hagwon Americana, de Min Jin Lee

Hagwon Americana, de Min Jin Lee

Reprodução/JC
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Jaime Cimenti
Depois do sucesso mundial do romance best-seller Pachinko , eleito um dos “100 melhores livros do século” pelo The New York Times , a multipremiada escritora Min Jin Lee, autora do romance Free food for millionaires , retorna à cena literária mundial com o alentado romance Hagwon Americana (Editora Intrínseca, 688 páginas, R$ 99,90, livro impresso, E-book R$ 69,90 , tradução de Alessandra Esteche e Lígia Azevedo).

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