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Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 13:51

Como a China devorou o Vale do Silício

A Apple na China, Patrick McGee

A Apple na China, Patrick McGee

Reprodução/JC
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Jaime Cimenti
A Apple na China (Livros de Valor – Editora Globo, 488 p., R$ 74.90) obra best-seller do The New York Times, de Patrick McGee, premiado repórter investigativo responsável pela cobertura da Apple no Financial Times, é um relato revelador de como a gigante da tecnologia mudou para sempre os rumos da economia e o destino do Vale do Silício ao manter seus segredos tão próximos da China.

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