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Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 17:35

Sherlock Holmes investiga: a traição de Capitu

escreviventes

escreviventes

PALLAS EDITORA/DIVULGAÇÃO/JC
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Jaime Cimenti
Sherlock Holmes investiga: a traição de Capitu (Editora Rocco, 304 p., R$ 69,90) é o primeiro romance adulto de Pedro Bandeira, escritor best-seller com mais de cem livros publicados, e trata do suposto adultério mais intrigante da literatura brasileira . Pedro escreveu os celebrados romances juvenis A droga da obediência; A marca de uma lágrima e O fantástico mistério de Feiurinha. Fã de Machado de Assis e de Arthur Conan Doyle, ousou juntar esses dois mestres para enfim responder à eterna pergunta: afinal, Capitu deu ou não deu para Escobar?

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