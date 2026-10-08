Porto Alegre,

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Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:00

Tailor Diniz e o submundo de Porto Alegre

supremos dilemas

supremos dilemas

NOVA FRONTEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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Jaime Cimenti
Tailor Diniz, multipremiado jornalista, escritor e roteirista, autor de vinte e cinco livros,entre eles , os romances A superfície da sombra , Crime na Feira do Livro e Transversais do tempo, tem obras traduzidas na Bulgária e na Alemanha . É dos principais autores brasileiros de policiais. Seu policial mais recente, Os perigos da noite ( L&PM Editores, 200 p., R$ 89,90 ) lançado há pouco, é a sequência do policial Perigo na esquina , que apresentou o culto, sarcástico, inteligente, malandro e matreiro detetive Boccanera e a sócia vitalícia , a caliente, linda, curvilínea e eficiente investigadora e trabalhadora do sexo Camilinha. Se conheceram numa calçada da Farrapos. Vieram para ficar.

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