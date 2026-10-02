Vidas, mortes, cultura e memória dos cemitérios

Hoje mais do que antes poucos vão a cemitérios e poucos de nós somos lembrados após a morte. A consagrada e premiada escritora argentina Mariana Enriquez, autora dos romances Nossa parte de noite ( Prêmio Herralde de Novela, 2019) e Esse é o mar e de coletâneas de contos como Um lugar ensolarado para gente sombria , todos publicados no Brasil pela Editora Intrínseca, acaba de lançar Alguém caminha sobre o seu túmulo ( Editora Intrínseca, 376 p., R$ 89,90) , obra que se originou da fascinação que a autora tem, desde muito jovem, pela beleza assombrosa dos cemitérios.
Mariana viajou por cemitérios famosos e historicamente ricos das Américas do Sul e do Norte, Europa e Austrália . O Montparnasse de Paris, o Highgate em Londres e o antigo Cemitério Judaico em Praga são alguns que aparecem ao lado de outros escondidos, dilapidados, remotos e secretamente belos. Mariana descreve e analisa túmulos de famosos como Elvis Presley ( Memphis) e Karl Marx ( Londres) e sepulturas de anônimos de várias idades, bem como aponta epitáfios extravagantes, esculturas melancólicas, anjos sensuais, vestígios de vodu em Nova Orleans, criptas góticas, catacumbas, esqueletos, vampiros, fantasmas e uma infinidade de lendas.
Utilizando técnicas jornalísticas ao incorporar depoimentos de coveiros, guardas , visitantes, historiadores e moradores, Mariana constrói uma narrativa plural com relatos inspirados em lendas urbanas, biografias, acontecimentos históricos e memórias coletivas.
Mesmo quem não gosta do macabro certamente será cativado pelo entusiasmo contagiante da escritora, nesse livro altamente original, como escreveu o Financial Times.
Autora fundamental da literatura de terror do século XXI , professora, jornalista e professora, nessa obra ambientada em 24 cemitérios espalhados pelo mundo, Mariana mergulha em seu universo literário e mostra que seu entusiasmo pelo macabro é expresso em prosa efervescente, como disse o The Economist.
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