Novo romance da fenomenal Carla Madeira

A mineira Carla Madeira, 61 anos, autora dos romances Tudo é rio; A natureza da mordida e Véspera, fenômeno editorial, é hoje a autora mais lida do Brasil, com 1.4 milhão de exemplares vendidos. Há poucas semanas Carla lançou seu novo romance, Quando (Editora Record, 280 p., R$ 69.90), que já encabeça a lista de mais vendidos da revista VEJA.
Narrando cenas familiares e cotidianas com linguagem intensa, carregadas de imagens fortes, neste novo romance a autora traz um pano de fundo mais amplo da história e realidade brasileiras. Depois de três grandes sucessos editoriais com seus romances, Carla pretendia parar de escrever por um tempo, para viajar, ler e respirar. Atropelada por uma sequência de lutos, viu que era impossível não escrever.
Quando é a história da família de Viridiana, que ficou viúva cedo com três filhos para criar. A trama se passa no Brasil da década de 1980 e aborda temas como a ditadura, a maternidade, machismo, feminismo e homofobia. Viridiana precisou contornar valores discutíveis deixados pelo marido, Afonso. A filha Margarida se casou com Otávio, tão machista como o pai. Valquíria empedrou o coração depois de uma tristeza e , no intervalo dos plantões de enfermagem, cuida da mãe idosa e doente. Tito, o outro filho, sumiu há vinte anos. As irmãs e o sobrinho Francisco esperam por sua visita.
No calor de um acontecimento trágico, Viridiana será capaz de um ato impensado: denunciar o próprio filho à polícia, abrindo um abismo entre eles. Depois dos vinte anos de ausência , quando o tempo parecia ter dissolvido as possibilidades, Carla Madeira nos colocará diante da extraordinária força dos afetos.
Bem recebido pela crítica, o livro está sendo considerado o melhor de Carla, que enfrentou muito bem a circunstância de seguir trabalhando com criatividade depois do enorme sucesso de Tudo é rio.