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Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:05

Crescimento da China, custos humanos e impacto nos EUA

seguidores de hitler

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EDITORA CRÍTICA/DIVULGAÇÃO/JC
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Jaime Cimenti
Um dos temas mais importantes e cruciais do mundo moderno é , sem dúvida, o vertiginoso crescimento da China, com altos custos humanos envolvidos e de como isso impacta fortemente os Estados Unidos da América. A competição ferrenha entre os gigantes mundiais, a busca de liderança e uma Guerra Fria iminente são tópicos que merecem atenção por parte de todos.

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