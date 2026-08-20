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Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:00

Fábula cômica e perturbadora

o seculo dos imbecis

o seculo dos imbecis

EDITORA GLOBO/DIVULGAÇÃO/JC
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Jaime Cimenti
Vivemos em meio a toneladas de informação e, ao mesmo tempo, envoltos em pouco conhecimento e sabedoria verdadeiros. Umberto Eco disse que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, que antes falavam bobagens e superficialidades apenas nas mesas dos bares, depois que a bebida tinha destravado suas línguas.

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