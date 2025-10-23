Porto Alegre,

Jaime Cimenti

Jaime Cimenti

Publicada em 23 de Outubro de 2025 às 20:59

Novo policial de Tailor Diniz

perigo na esquina

perigo na esquina

Jaime Cimenti
O romance policial segue como um dos gêneros mais ricos da literatura. Do pai de todos, Edgar Allan Poe , passando por Agatha Christie e Ellery Queen na era de ouro (1920-40) ; Dashiell Hammett    e Raymond Chandler da fase noir e hard-boiled ( 1930-60) até contemporâneos internacionais como John Le Carré , Guillaume Musso, Andrea Camilleri e Patrícia Highsmith, o policial encanta. No Brasil Rubem Fonseca e Patrícia Melo, entre outros , brilharam.
Tailor Diniz , jornalista, escritor e roteirista  premiado, é um dos grandes autores brasileiros de policiais  da atualidade. Autor de Os Canibais da Rua do Arvoredo , Em linha reta  e Jogos Imperfeitos , entre dezenas de obras , Tailor se notabiliza por combinar ambientações  porto-alegrenses com tramas de mistério e investigação com apelos universais .
Perigo na esquina ( L&PM Editores, 248 páginas, R$ 69,90) é o novo policial de Tailor ,  tem cenas ambientadas no Centro , na Cidade baixa e no Bairro Floresta de Porto Alegre. A trama  envolve o detetive A. Boccanera e sua parceira Camilinha, profissional do sexo, que investigam o desaparecimento do filho de um pastor. O rapaz foi expulso de casa por ser gay , depois tornou-se travesti trabalhando na noite, em  casas noturnas e ruas como a São Carlos  .
Em tom noir , que dialoga com os clássicos americanos do gênero, o movimentado thriller  traz crime,  sexo, violência, extorsão, ambição, política, fé,  disputa  por pontos de ambulantes,  traições conjugais e religiosas e, em síntese, mostra muito sobre a hipocrisia, a violência urbana e os perigos e armadilhas escondidos em Porto Alegre .
Lá pelo final do romance, depois de muitos acontecimentos, muita malandragem e picardia bem narrados, disse Camilinha: “ Juro, não sei quem é o mais doido lascado nessa história. Você, o pastor ou a bispa. Caraca! Se me contassem , eu não acreditava. Um mais bandido do que o outro. Juro pela futura alma da minha mãe.”

