Novo policial de Tailor Diniz

O romance policial segue como um dos gêneros mais ricos da literatura. Do pai de todos, Edgar Allan Poe , passando por Agatha Christie e Ellery Queen na era de ouro (1920-40) ; Dashiell Hammett e Raymond Chandler da fase noir e hard-boiled ( 1930-60) até contemporâneos internacionais como John Le Carré , Guillaume Musso, Andrea Camilleri e Patrícia Highsmith, o policial encanta. No Brasil Rubem Fonseca e Patrícia Melo, entre outros , brilharam.

Tailor Diniz , jornalista, escritor e roteirista premiado, é um dos grandes autores brasileiros de policiais da atualidade. Autor de Os Canibais da Rua do Arvoredo , Em linha reta e Jogos Imperfeitos , entre dezenas de obras , Tailor se notabiliza por combinar ambientações porto-alegrenses com tramas de mistério e investigação com apelos universais .

Perigo na esquina ( L&PM Editores, 248 páginas, R$ 69,90) é o novo policial de Tailor , tem cenas ambientadas no Centro , na Cidade baixa e no Bairro Floresta de Porto Alegre. A trama envolve o detetive A. Boccanera e sua parceira Camilinha, profissional do sexo, que investigam o desaparecimento do filho de um pastor. O rapaz foi expulso de casa por ser gay , depois tornou-se travesti trabalhando na noite, em casas noturnas e ruas como a São Carlos .

Em tom noir , que dialoga com os clássicos americanos do gênero, o movimentado thriller traz crime, sexo, violência, extorsão, ambição, política, fé, disputa por pontos de ambulantes, traições conjugais e religiosas e, em síntese, mostra muito sobre a hipocrisia, a violência urbana e os perigos e armadilhas escondidos em Porto Alegre .

Lá pelo final do romance, depois de muitos acontecimentos, muita malandragem e picardia bem narrados, disse Camilinha: “ Juro, não sei quem é o mais doido lascado nessa história. Você, o pastor ou a bispa. Caraca! Se me contassem , eu não acreditava. Um mais bandido do que o outro. Juro pela futura alma da minha mãe.”