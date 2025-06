A nova África de Magatte Wade

Wade faz parte de uma nova geração de empreendedores que constatou que a saída de qualquer povo da pobreza não está na revisão do passado, mas na melhora das condições para a realização de negócios no presente. Para eles, a única maneira de a África se tornar próspera não é por meio da caridade, ajuda ou educação. É por meio das empresas.

Magatte nasceu em um pobre vilarejo e os avós a criaram. Aos 30 anos fundou a primeira empresa e não parou mais. Ela mostra que é preciso deixar o passado para trás e ter uma visão estratégica, criando empresas e oportunidades. Empresas geram empregos, e empregos permitem que as pessoas ganhem dinheiro. Os problemas da África são semelhantes aos de outras parte do mundo e as ideias de Magatte são uma inspiração para todos na luta contra burocracias estatais.

Magatte foi reconhecida pela Forbes como umas 20 Mulheres Poderosas Mais Jovens da África, foi nomeada Jovem Líder Global pelo Forum Econômico Mundial e uma TED Global Africa Fellow. Ela já falou na ONU, MIT, Harvard, Yale, Stanford e UC Berkeley e jornais como o The New York Times, Wall Street e Guardian já ressaltaram sua trajetória.

Uma nova África - Como impulsionar o crescimento em economias frágeis superando a narrativa de inferioridade (Avis Rara - Faro Editorial, 192 páginas, R$ 54,90), de Magatte Wade, empreenderora senegalesa, diretora do Center for African Prosperity da Atlas Network, a principal organização de think tanks africanos do setor de livre mercado, traz uma das vozes que estão impulsionando a África para um futuro promissor.

Quase sempre quando se fala em economias frágeis, países subdesenvolvidos e populações vulneráveis do planeta questões como colonialismo, corrupção, má liderança, falta de habilidades ou educação são colocadas. Muitas vezes, as soluções apontadas para o desenvolvimento envolvem revisão do passado, ajuda, caridade ou educação.

Livros

Faz uns 50 anos que eu escrevo sobre livros em vários jornais e revistas gaúchos, e faz uns 64 que eu me encantei pela primeira vez com a leitura silenciosa e incomparável de um livro impresso. Aqui no Jornal do Comércio são mais de 30 anos ininterruptos de colunas semanais sobre lançamentos de livros. Já passaram pelas minhas mãos uns 6 mil e não sei quantos volumes.

Fico feliz pensando que muitas pessoas seguem prestigiando os livros, impressos e digitais. A maioria acho que não lê livros inteiros. As pessoas ficam trecheando, lendo vários livros ao mesmo tempo, lendo sobre os livros e empilhando os volumes da mesa de cabeceira, até removê-los e criar outras pilhas de livros. Sim, ninguém precisa ler todos os livros que compra, que ganha ou pede emprestado. Ninguém precisa se forçar a ler livros que não goste.

Infelizmente somos um país de poucas livrarias, em torno de 3 mil, 60% das quais no Sudeste. Buenos Aires tem aproximadamente 734 livrarias e a Argentina 1.623. O brasileiro, atualmente, lê uns 4 livros por ano. Em 2019 lia quase cinco. Excluindo as obras escolares, a média fica em 2.73 livros ao ano. De 2020 para cá houve redução de 6.7 milhões de leitores. Os norte-americanos leem 17 livros por ano, os indianos 16 e os ingleses, 15.

No ano passado, as vendas de livros no Brasil aumentaram em 0.07% e o faturamento subiu 8.4%. De 2022 para 2023 houve queda de 7,1% no volume de vendas e 0.8% no faturamento. O faturamento de 2024 foi de R$ 2,8 bilhões. É um número até modesto perto de outros setores da economia. Tomara que no futuro o volume aumente.

Em 23 de maio passado, o jornal Valor publicou interessante entrevista com Marcus Teles, CEO da maior rede de livrarias do País, com 122 lojas e mais quatro por abrir. Apesar de viver num País com pouco hábito de leitura e muitas regiões carentes de livrarias, ou talvez por isso mesmo, ele acha que devemos renovar nossas disposições, formar novos leitores e expandir o conhecimento.

O certo é que a leitura silenciosa e solitária do livro impresso segue como uma experiência única, especialmente para crianças, no sentido de estimular a imaginação e a inteligência. Os computadores, tablets, celulares e outros dispositivos, com suas luzinhas, barulhinhos e recursos variados, encantam as crianças e os jovens, mas a leitura com eles é mais passiva e não desperta tanta criatividade e imaginação. Nada contra os dispositivos eletrônicos, mas tudo a favor dos livros. Mais book, menos Facebook, dizem alguns.

O livro é um paraíso de bolso. Com o livro estamos acompanhados e sozinhos ao mesmo tempo. Com os livros podemos viajar a muitos lugares e podemos viver muitas vidas e muitas sensações. Com os livros podemos superar limites, buscar entretenimento e aprender uma infinitude de coisas. Sem livros, não há humanidade digna deste nome.