Novas edições revisadas de Miguel Nicolelis

Miguel Nicolelis, Professor Emérito da Duke University-EUA, é um dos maiores neurocientistas do mundo. Ele fundou o Instituto de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra e o Nicolelis Institute for Advanced Brain Studies e há 40 anos pesquisa sobre os mistérios do cérebro humano.

Muito além do nosso eu (496 páginas, R$ 109,90) e Made in Macaíba (304 páginas, R$ 81,90), dois clássicos de Miguel, acabam de ser reeditados pela Editora Planeta, com novas capas, projeto gráfico atualizado e conteúdos ampliados.

No best-seller Muito além do nosso eu, o autor reúne a base de seu estudo, que explora o potencial transformador da neurociência, e explica como o cérebro cria o pensamento e por que aposta que o culto ao corpo será substituído pelo culto ao cérebro. Argumenta que, ao combinar essa visão com os avanços tecnológicos na decodificação do funcionamento neural, a neurociência poderá expandir a capacidade humana de maneiras quase inimagináveis, ultrapassando os limites do corpo e do senso de eu. O livro mostra os avanços das neurociências que revolucionam o mundo.

Made in Macaíba é uma lição de vida e de empreendedorismo de quem continua acreditando no Brasil, narrando o retorno do cientista ao País decidido a ensinar e fazer ciência em uma das áreas mais pobres do Nordeste. Nicolelis não só concebeu o Campus do Cérebro, que mudou o cenário da comunidade carente, como também tem incentivado milhares de crianças a estudar e a acreditar que há oportunidades para todos. A obra resgata grandes homens como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Alberto Santos Dumont, Lampião e José Praxedes.

Miguel Nicolelis narra, com emoção e humor, a paixão pela ciência e diz que um dia, sentado na varanda de sua casa de praia, você poderá conversar com uma multidão, fisicamente localizada em qualquer parte do planeta, por meio de uma nova versão da internet (a brainet) sem a necessidade de digitar ou pronunciar uma única palavra. Nenhuma contração muscular envolvida. Somente através dos pensamentos.