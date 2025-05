As bigtechs e a morte do capitalismo

A obra tem referências que partem da mitologia grega e vão até a cultura pop, explicando como o tecnofeudalismo escraviza nossa mente e reescreve as regras do poder global. Por fim, Yanis aponta como é possível tentar derrubá-lo.

As dinâmicas tradicionais do capitalismo não governam mais a economia. O que destituiu esse sistema foi o próprio capital e as mudanças tecnológicas aceleradas das últimas duas décadas, que, como um vírus, destruíram seu hospedeiro. Agora, uma nova dinâmica se constrói com as bigtechs no centro da transformação. O livro Tecnofeudalismo - O que matou o capitalismo (Editora Planeta, 240 páginas, R$ 74,90), de Yanis Varoufakis, renomado economista e professor de Economia da Universidade de Atenas, trata justamente sobre esta teoria.

Corruptos anônimos

Corrupção é coisa mais antiga do que a Sé de Braga, que andar a pé ou caçar javalis. Corrupção vai sobrevivendo, se metamorfoseando e se adaptando no tempo e no espaço feito uma barata asquerosa. Grupos de ajuda funcionam. Estão aí os Alcoólicos Anônimos, os Vigilantes do Peso, os Neuróticos Anônimos e outros tantos que mostram que seres humanos, juntos, podem fazer coisas boas. Está na hora da criação dos Corruptos Anônimos, para resolver de uma vez nossos problemas.

Corrupção, além de ser crime, é doença que afeta o elemento e a sociedade. Corrupção é inferno sem limites, muitas vezes até mesmo onde, no mundo, existem fortes limites para tentar diminuir, ao máximo, a compulsão de meter a mão no dinheiro público, como quem mete a mão na pia da água benta. Até nos países nórdicos e no Japão a corrupção segue. Que horror, na Suécia, uma ministra comprou uma barra de Toblerone com dinheiro público! Desviou uns oito dólares, para escândalo geral.

Corruptos não se contentam jamais. A praga é universal, doença crônica que, se não dá para curar totalmente, ao menos podia ser tratada diariamente. O combate à corrupção tem de ser cotidiano e permanente, como a luta contra os preconceitos de raça, classe, religião e sexo.

Pensando bem, só criando o grupo Corruptos Anônimos - CA, para enfrentar o mar infindável dos desvios de recursos públicos. Aí o Piketty nem precisaria escrever sobre desigualdades. Quem sabe os corruptos se reunindo em Versailles, no museu Vasa em Estocolmo, em alguma mansão na península em Brasília ou outros antros do planeta, possam curar-se da doença e purgar culpas e remorsos. Corruptos podem chegar, um a um, em carros discretos. Parece que o governador de Minas pensa em usar o Palácio Tiradentes como uma espécie de museu da corrupção, para ver se as coisas não se repetem.

Tomara que a corrupção acabe, que o ser humano demasiadamente humano pare de se achar melhor do que o vizinho e pare de querer se dar bem a qualquer preço. Nas reuniões do CA os mãos-grandes se dariam conta que estamos aqui de passagem, que não vale a pena acumular tanto e lembrar que a cana pode ser duríssima.

Nas reuniões poderiam ser exibidos filmes sobre Al Capone e outros chefões e, quem sabe, alguns encontros poderiam ser no cinematográfico presídio de Alcatraz, a Rocha, em San Francisco, com suas celas de cinco metros quadrados e regulamento de ferro, onde Capone passou uma longa temporada, até sair de lá por doença.

Quem sabe depois das reuniões os corruptos poderiam devolver o que tomaram da sociedade. Hospitais, escolas, delegacias e presídios poderiam ser construídos com as verbas. Ficaria todo mundo feliz. Os frequentadores do CA poderiam prometer ficar um dia sem roubar, dois dias, etc, ou então roubar só o suficiente para se mandar para o Caribe e sumir, sem causar danos maiores para a sociedade.