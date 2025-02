Viagem no tempo, amor, arte e pandemia

Mar da tranquilidade (Editora Intrínseca, 272 páginas, R$ 79,90, tradução de Débora Lansberg) de Emily St. John Mandel, premiada autora do best-seller Estação Oeste, adaptado para as telas da HBO, é uma obra de ficção especulativa; já foi traduzida para 25 idiomas e, em 2022, Barack Obama o indicou como um de seus livros preferidos.

Na narrativa, um detetive espacial é contratato para investigar uma anomalia espaçotemporal que parece entrelaçar os destinos de diferentes personagens ao longo da linha do tempo do universo.

Edwin St. Andrews tem 18 anos quando cruza o Atlântico num vapor em 1912, exilado da família após uma discussão acalorada. Ele se embrenha numa floresta canadense e ouve notas de um violino ecoando num terminal de dirigíveis. Fica perturbado.

Dois séculos depois, Olive Llewellyn, escritora famosa, anda pelo mundo com seus livros. Seu lar é a segunda colônia lunar, um lugar feito de pedras brancas, torres pontiagudas e beleza artificial. No best-seller de Olive, há um violinista tocando num terminal de dirigíveis, quando, de repente, as árvores de uma floresta se erguem ao seu redor.

Quando um detetive da Cidade Noite (céu sempre escuro), é contratado para investigar anomalias em florestas da América do Norte, ele descobre uma série de vidas reviradas: o filho exilado de um conde levado à loucura e uma escritora atormentada pela pandemia e pela perda de uma amiga de infância. O detetive vê a chance de fazer algo extraordinário que bagunçará a linha do tempo do universo.

Apontado como um dos melhores livros do ano por The New York Times, The Washington Post e Financial Times, Mar da tranquilidade trata de viagens no tempo, amor, arte e pandemia, em uma jornada que vai da ilha de Vancouver, em 1912, a uma obscura colônia lunar, 500 anos mais tarde.

O livro é uma viagem ao longo de séculos e explora o significado da existência, a fragilidade da memória e as fronteiras do possível. A história é lúdica, terna e humana e captura nuances de nosso momento atual.