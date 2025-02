Francisco e a primeira autobiografia de um papa

Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) nasceu numa família modesta, em Buenos Aires no ano de 1936. Tornou-se, em 2013, o 266º papa da Igreja Católica. Mesmo sendo jesuíta, foi o primeiro a escolher o nome de São Francisco de Assis, nos mais de dois milênios do catolicismo.

Esperança - A autobiografia (Grupo Companhia das Letras, 368 páginas, R$ 54,90,) do Papa Francisco com a colaboração do grande editor Carlo Musso, é a primeira autobiografia de um papa, com fotos nunca vistas pelo público em geral.

Com uma memória impressionante e a humildade que sempre o caracterizou - e com o apoio em livros, filmes e fatos familiares, sociais, históricos e políticos -, Francisco narra sua vida desde o bairro simples em Buenos Aires, a entrada no Seminário Diocesano em 1956 e no sacerdócio em 1969, e a eleição para papa em 2013, além de fazer comentários sobre Inteligência Artificial, problemas ambientais e outros tópicos de nossa turbulenta e complexa modernidade.

Francisco pensa bem, reflete muito bem, e escreve melhor ainda. Poderia ter sido um grande escritor ou cineasta, mas, com sua antiga e forte vocação, decidiu, acima de tudo, servir ao próximo. Para ele, o papa é o servidor de todos os servos e a Igreja deve manter as tradições, mas com olhos no futuro, na esperança e sempre com a prioridade de servir aos fiéis.

Francisco queria que suas memórias fossem publicadas após sua morte. Em vista, principalmente, das comemorações do Jubileu da Esperança, neste 2025, resolveu presentear o mundo em vida. Ele se diz pecador e inquieto - e seu bom humor e sua alegria, igualmente, compõem a personalidade de quem afirma que não consegue viver longe dos outros. Por isso, resolveu viver no edifício Santa Marta com outros religiosos, e não no grande apartamento oficial do papa.

"O medo é uma gaiola que nos exclui da felicidade e rouba o futuro. Contudo, basta um único homem, uma única mulher para haver esperança - e esse homem, essa mulher pode ser você. Então, há outro você, e mais outro; então nos tornamos nós. Para nós, cristãos, o futuro tem um nome, e esse nome é esperança." Palavras de Francisco.