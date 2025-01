Mia Couto, continente literário, no Dicionário do Grupo Zaffari

O homenageado na 20ª edição da consagradíssima Coleção Dicionários do Grupo Zaffari é o grande escritor, biólogo e professor universitário moçambicano Mia Couto, com obra traduzida em mais de 60 países e detentor dos prêmios Camões, Neustadt e Jan Michaslki, entre dezenas de outros. Mia tem sido mencionado para o Nobel de Literatura.

Luiz Coronel, escritor, poeta, cronista, compositor e publicitário celebrado e premiado, editor e idealizador da Coleção Dicionários, que conta com 90 mil exemplares publicados e distribuídos, disse: se uma obra de arte é, ao mesmo tempo, encantamento e depoimento, Mia Couto alcança, de forma plena, este desiderato.

A obra tem coordenação de imagem e arte de Simone M. Pontes, coordenação e organização de pesquisa de Pedro Manoel Osório e traz artigos de Maria Carpi, Francisco Noa, Antonio Hohlfeldt, Maximiliano Ledur, Airton Ortiz, José Eduardo Degrazia e Luiz Gonzaga Lopes, entre outros nomes de destaque, sobre a extensa, importante e abrangente obra de Mia, um verdadeiro continente literário, um dos maiores escritores da atualidade, integrante da Academia Brasileira de Letras.

Os verbetes, colhidos a partir das dezenas de obras de Mia, têm toda a magia com que ele trata as palavras, pessoas e histórias e mostram como soube retratar sua pátria e seus habitantes, tornando-os eternos e universais, no dizer de Tolstói. Mia sempre se caracterizou por elaborar uma prosa com altas vibrações poéticas e a obra reforça os laços com a tradição oral e história de Moçambique.

"A maior desgraça de uma nação pobre é que, ao invés de produzir riqueza, produz ricos." "Sou feliz só por preguiça. A infelicidade dá uma trabalheira pior do que a doença. É preciso entrar e sair dela." "O bom do caminho é haver volta/ Para ida sem volta / Basta o tempo". Frases e versos de um autor que sabe bem que os escritores, os leitores e a literatura são um mar infinito, um território livre e que é melhor viver sem pensar que um dia pode ser que chegue ou não o tal do fim.