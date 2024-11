Almodóvar, único emúltiplo, por ele mesmo

A "autobiografia" fragmentada, incompleta e um pouco enigmática baseou-se em doze contos inéditos do arquivo pessoal do autor, produzidos ao longo de mais de cinco décadas, incluindo auto-ficção, comédia, paródia, pastiche e gótico. Almodóvar fala da morte e da importância da mãe no conto-título. "A realidade precisa ser completada pela ficção para tornar a vida mais fácil", ensina Almodóvar, que, nos outros contos, fala de um vampiro em um convento e da história de amor entre Jesus e Barrabás, narrada pelo carcereiro.

Almodóvar retrata os sombrios anos escolares em colégios religiosos, a influência da ficção em sua vida, os efeitos inesperados do acaso, os inconvenientes da fama, o fascínio pelos livros, a experimentação com gêneros narrativos e a relação com as mulheres de sua família, em registros que revelam a conhecida força criativa de um dos mais aclamados cineastas de nosso tempo.

Lançamentos

Mitos e verdades sobre o ESG (Planeta Estratégica, 288 páginas), da experiente jornalista Giuliana Morrone, fala de dados sobre esgotamento do planeta, de práticas ultrapassadas de empresas, desigualdade, discriminação e preconceito presentes e procura alertar sobre os descaminhos da sustentabilidade, sugerindo caminhos para as soluções.

A Feira do Livro

Como disse o outro, a Feira do Livro é a mesma coisa cada vez melhor. Eu digo que não é só melhor, como também maior, com seus mil e tantos eventos. Em 1955, quando o Dr. Breno Caldas, dono do Correio do Povo, pediu ao saudoso jornalista e escritor Walter Galvani para ver o que estava acontecendo na Praça da Alfândega, a Feira cabia num olhar; agora está gigante, caleidoscópica, multimídia e infinita. Daqui a pouco irá até perto da Rodoviária e do Gasômetro, e gostaria que ela tivesse uma edição também lá pelo início do outono, talvez em algum shopping ou outro lugar fechado. Ou aberto. Que tal a orla? Cartas para a redação.

Essa Feira tem a marca inconfundível de um patrono altamente diferenciado, o grande Sergio Faraco, que saiu do Alegrete - o centro do planeta - para peregrinar e brilhar por pagos nacionais e internacionais que ficam em volta do País do Mario Quintana. Te mete! Numa das Feiras do tempo do chubidubidu, na qual vi de perto o Mario Quintana de meia idade ser apresentado para a jovem florescente Bruna Lombardi (depois foram tomar cafezinho na Rua da Praia), eu disse para o querido Maurício Rosenblatt: o senhor me lembra o Dom Quixote. Ele me respondeu, com sabedoria, humildade e humor, que estava mais para Sancho Pança... Pois era prático. Seu Maurício, maravilhoso, vive, junto com seu melhor amigo, Erico Verissimo.

Essa Feira tem a marca da reconstrução do nosso Rio Grande, depois do malvado e imerecido dilúvio. Mas não choveu na abertura da Feira, o que não impede, claro, de lembrar o best-seller Caminhando na Chuva do grande Charles Kiefer, que segue encantando gerações.

O que mais me encanta na Feira, depois de quase setenta anos lendo livros e cinquenta anos escrevendo sobre livros em jornais, é ver o livro impresso seguir sua trajetória multissecular pelo planeta. O livro impresso é uma das maiores invenções da humanidade, tem quase seiscentos anos e segue impávido, quase com o mesmo e fantástico design que foi criado pelo alemão Gutemberg em 1450. Poucos objetos tem a permanência, a importância e o impacto que o livro impresso teve, tem e terá.

Nada contra e-books e os leitores de livros digitais, mas a leitura silenciosa e individual do livro impresso segue uma experiência incomparável para estimular a imaginação, a inteligência, o conhecimento e o entretenimento. Há uns 40 anos, um amigo editor e escritor me disse, na Feira do Livro, que o livro impresso ia acabar. O livro impresso está muito vivo. Morreram muitos que diziam que o livro ia morrer. Meu amigo e eu também estamos muito vivos e por isso só digo o nome dele no privado.

Com a Feira, as flores e a primavera, tudo o que não tinha desabrochado até agora, desabrochará, para a alegria dos gaúchos guapos de todas as querências.