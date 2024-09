Heróis, bandidos e ameaça mundial

Nada mais será como antes (Planeta Minotauro, 512 páginas, R$ 89,90), do internacionalmente renomado neurocientista Miguel Nicolelis, é seu romance de estreia em ficção científica e trata de questões vitais e atualíssimas, como a ameaça de extinção da humanidade.

Miguel Nicolelis é um dos neurocientistas mais respeitados do mundo. Professor da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, ele fundou o Instituto Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra e o Institute for Advanced Brain Studies. Suas pesquisas foram reportagens de capa nas maiores revistas científicas e jornais do mundo e ele escreveu a trilogia formada por Muito além do nosso eu, Made in Macaíba e O verdadeiro criador de tudo.

Nada mais será como antes situa-se num mundo que começa a entrar em colapso pela falta de cuidado com o meio ambiente. Uma catástrofe sem precedentes na história moderna se aproxima, trazendo consigo o poder de destruir toda a civilização eletrônico-digital. Momentos antes do impacto, um matemático e uma neurocientista, tio e sobrinha, se encontram depois de uma separação de trinta anos e tentam lidar ao mesmo tempo com seus dilemas pessoais e o possível colapso do planeta. Em paralelo, uma enorme conspiração mundial, com seus próprios interesses e ambições, está disposta a controlar as mentes e os destinos da humanidade.

Miguel mistura bem cientistas, políticos, personagens do mundo financeiro, figuras históricas e outras inventadas para descrever o impacto de um evento cataclísmico, com potencial destrutivo inimaginável. Cada capítulo do livro traz uma contagem regressiva para a ocorrência de um destes eventos transformadores da Terra. Os leitores só saberão de toda a verdade no final.

Nada mais será como antes, embora aponte para a destruição da humanidade, apresenta um alerta e, ao mesmo tempo, um caminho de esperança.