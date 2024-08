Saga familiar, históriase lendas brasileiras

Rio Sangue (Alfaguara, 320 páginas, R$ 89.90, E-book 44,90), novo e impactante romance do premiado médico e escritor Ronaldo Correia de Brito, traz uma densa saga familiar, envolvendo os irmãos José e João, entremeada por embates de poder, paixões, histórias e lendas de um Brasil mitológico.

Ronaldo nasceu no Saboeiro, Ceará, em 1951 e vive no Recife. Publicou o consagrado Baile do Menino Deus, o infanto-juvenil O pavião misterioso, peças de teatro e o volume de crônicas A arte de torrar café. Publicou os livros de contos Faca, Livro dos homens, Retratos imorais e O amor das sombras. Ronaldo escreveu os romances Galiléia (Prêmio São Paulo de Literatura) e Estive lá fora e Dora sem véu.

José e João eram crianças ao desembarcar no Recife. Vieram com a família, do norte de Portugal, que deixou tudo para ganhar dinheiro no colônia. José, o mais velho, torna-se padre contra a vontade, vacila na fé e é silencioso e contido. João é atrevido e violento. A narrativa clássica, intensa e épica tem o sol forte do sertão e vai apresentando gerações, etnias, histórias e lendas marcadas pela oralidade e pelo imaginário, como se fosse afluentes de um rio.

José , padre em conflito com sua fé religiosa, se vê obrigado pelos pais a administrar uma propriedade no interior cearense. Solitário e frágil, mas firme em seus desejos incontidos, apaixona-se por uma jovem indígena que lhe foi entregue ainda criança, aprisionada por vaqueiros e batizada com o nome de Páscoa. Em torno dela gira a trama fascinante.

João, o irmão mais novo, tem gênio oposto ao do irmão. É arrebatado e casado por conveniência com Catarina. Ele apaixona-se por Brites Manoela, uma mulher independente e aí vai romper com a razão e com as leis para satisfazer suas vontades.

Na oposição e no embate entre os dois irmãos reside o tom desse romance que reinventa o sertão e sua geografia, imprimindo-lhe tons épícos, com divindades e assombrações.