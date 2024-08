Caixa misteriosa, humor e suspense no Clube do Crime

O último demônio a morrer (Editora Intrínseca, 320 páginas, R$ 69,90), do celebrado autor, produtor e apresentador inglês Richard Osman, é o novo e quarto volume da consagradíssima série O Clube do Crime das Quintas-Feiras, composto de quatro detetives septuagenários. A obra foi eleita pelo New York Times como a melhor aventura do Clube. A série é sucesso internancional e já vendeu mais de 10 milhões de exemplares. O romance será levado às telonas da Netflix com produção de Steven Spielberg, direção de Chris Columbus (Harry Potter), com Helen Mirren (A Rainha) e Bem Kingsley (Gandhi) no elenco central.

O último demônio a morrer começa com uma caixa misteriosa e o assassinato de um velho amigo do grupo de detetives setentões. Fim de ano, clima natalino e um homem, o amigo do grupo, antes de ser executado, recebe uma antiga caixa de um indivíduo enigmático e a ordem de entregá-la a outra pessoa, sem fazer mais perguntas. O misterioso objeto foi transportado clandestinamente pelo litoral da Inglaterra e desaparece, e aí um verdadeiro caos se instaura.

A antiguidade preciosa e o conteúdo são apenas a ponta de um profundo iceberg, que inclui rede de traficantes de drogas e falsificadores de arte profissionais. No mundo das antiguidades,com se sabe, nem sempre se joga limpo. Mais mortos virão e os velhos detetives, que não têm mais em quem confiar, se perguntam se estão arriscando a pele diante de um caso sem solução.

Nessa nova aventura do Clube do Crime das Quintas-Feiras, Richard Osman, que leva o mistério habilmente até a última peça do quebra-cabeça, faz com que os detetives idosos lidem com as dificuldades de seus processos de envelhecimento, como o luto, a solidão e a morte - um dos vovôs tem até problemas com uma namorada virtual. Mas emoção sincera, humor afiado e suspense não faltam, para arrancar gargalhadas e lágrimas dos milhões de leitores.