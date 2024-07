O woke e a cultura do cancelamento

A cultura do cancelamento e do politicamente correto está abalando os alicerces de nossa civilização. O termo woke, literalmente, significava apenas acordar, despertar. Em vista da cultura e do ativismo woke, especialmente nas últimas décadas, o Dicionário Oxford definiu o termo com significado mais amplo: "woke é estar consciente sobre temas sociais e políticos." Mas as coisas não são tão simples, até porque o woke, assim como o pós-modernismo, não apresenta critérios muito definidos e tem provocado críticas de muitos setores, de centro, esquerda e direita e outros mais.

Corrupção da Linguagem, corrupção do caráter - Como o ativismo woke está destruindo o ocidente (Avis Rara - Faro, 160 páginas, R$ 44,90), de Nine Borges, Doutora em Educação pela UFRJ e crítica de ideias anticientíficas promovidas pelo pensamento woke, e Patrícia Silva, pós-doutora em Sociologia pela UFRJ, comunicóloga, pedagoga, influenciadora digital e escritora, é um consistente e contundente manifesto sobre a cultura do cancelamento e o advento do woke, e está sendo publicado em boa hora, quando o mundo anda às voltas com um ativismo forte e agressivo, que não respeita, no mais das vezes, quem pense, fale ou escreva contrariamente às frases feitas e dogmas do woke. A obra está bem fundamentada em textos acadêmicos e mostra como a demonização da opinião contrária está solapando as bases culturais, políticas e linguisticas do ocidente.

As autoras falam sobre o que é ativismo woke, origens, significados e raízes. Os terríveis mecanismos de operação do woke são abordados: corrupção da democracia, da linguagem, da ciência e do caráter. As autoras detalham igualmente a infiltração do woke nos movimentos sociais, como o movimento negro, o feminismo, transativismo e veganismo. Na parte final, as autoras mostram como encapsular o wokeísmo e buscar pensar além de esquerda e direita.

Para as autoras, o woke com o tempo perderá poder. Serão acolhidos os cancelados pelo autoritarismo, o ativismo e intolerância daqueles que se julgam superiores e melhores dos que os outros e que se acham donos das verdades.