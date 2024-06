Nunca fomos tão informados, nunca o mundo mudou tanto e tão rápido. Ainda assim, tantas vezes não sabemos como o mundo realmente funciona e se, mesmo depois de tanta ciência, haverá luz no fim do túnel ou estaremos condenados.

Como o mundo funciona (Editora Intrínseca, 400 páginas, R$ 62,90), de Vaclav Smil, renomado cientista, professor emérito da Universidade de Manitoba e membro da Royal Society do Canadá, autor de Os números não mentem, publicado pela Intrínseca e de mais de quarenta livros, é um grande guia científico para o passado, o presente e o futuro.

Segundo Bill Gates, o livro oferece as bases necessárias para lidarmos com nossos desafios mais complexos. O livro explica sete das realidades fundamentais para nossa sobrevivência e prosperidade. Trata de combustíveis e eletricidade; de produção de alimentos; dos quatro pilares da civilização moderna; de vírus e dietas; de motores e microchips; de nossa biosfera e do futuro entre apocalipse e singularidade.

Em síntese, o autor, experiente cientista, faz uma análise fundamental sobre o que a ciência e a tecnologia modernas - que tornam possível a vida no século XXI - são ou não capazes de fazer. Smil, apelando por ceticismo e ao mesmo tempo com humildade e lucidez, nos mostra como a ciência está na base de nosso passado, de nosso presente e de nosso futuro. Concordando ou não com o autor, aceitando ou não seus questionamentos e sua atitude de se ater aos fatos, o certo é que é impossível ignorá-lo, segundo as palavras do lendário jornal The Washington Post.

Lidando com os dados científicos mais recentes, Smil, nesse guia interdisciplinar, dotado de um olhar quantitativo, aponta as falhas existentes nas teorias de quem acha que o mundo acabou ou que existe solução para nós e o mundo. Smil procura revelar as verdades ocultas em assuntos atuais muito relevantes. Não é pouca coisa.