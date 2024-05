Saga familiar italiana

Sandro Veronesi nasceu em Florença em 1959 e escreveu mais de vinte obras, entre romances, contos, poemas e peças jornalísticas. É considerado um dos escritores italianos mais importantes das últimas décadas e o único a receber o Prêmio Strega por duas vezes: uma em 2006, com o romance Caos Calmo, e em 2020 com este O colibri.

Atravessando o deserto emocional (Paidós, 256 páginas, R$ 56,00), de Thais Basile, psicanalista e palestrante, autora do livro Nossa infância, nossos filhos, fala dos impactos de fazer parte de uma família emocionalmente adoecida e de como sobreviver a uma infância com falta de escuta , apoio e reconhecimento de suas dores.

Murdle - Volume 1 - 100 mistérios, de básicos a impossíveis, para solucionar usando a lógica , a habilidade e o poder de dedução (Editora Intrínseca, 400 páginas, R$ 59,90), de G.T.Karber, criador do jogo online Murdle, é um belíssimo livro de quebra-cabeças de mistérios e assassinatos inspirado no jogo de Karber.

Guerra Civil, democracia declinante e distopia

Não por acaso, o filme Guerra Civil, do premiado diretor Alex Garland (Ex Machina), com os atores principais Wagner Moura, Kirsten Dunst e Cailee Spaeny e lançado em abril, é sucesso internacional de bilheteria e tem recebido, no geral, críticas altamente favoráveis. O filme aborda questões essenciais de nosso tempo, como o alegado declínio da democracia em várias partes do planeta, a violência pessoal e coletiva crescente e decorrente, em especial, de polarizações e de fake news, bem como questões raciais e os problemas de imigrações. O papel da imprensa, tema candente da atualidade, é, igualmente, um dos tópicos relevantes do filme.

A narrativa se passa nos Estados Unidos de um futuro não muito distante, com dois importantes estados, Texas e Califórnia, em conflito com o resto do país. Num momento em que se aproximam as eleições nos EUA e tensões, adormecidas ou não, afloram em conversas dentro e fora de casa, nos transportes públicos e principalmente na internet e mídias sociais, o filme faz pensar. O longa metragem traz um cenário político onde motivos são secundários e, em verdade, a narrativa não é propriamente um filme de guerra. Está mais para um filme antiguerra, mostrando a frieza, a indiferença e a extrema crueldade de muitos seres ditos humanos, notadamente quando envolvidos em uma guerra.

Quatro jornalistas se aventuram, numa caminhonete, nas estradas de um país jogado numa guerra civil, capitaneadas por muitas facções, com cidades destruídas, ruas vazias, incêndios e aparatos do que sobrou de um Governo em estado de alerta. Os jornalistas querem cumprir seu papel, fotografar e entrevistar o presidente que não dá entrevistas, mesmo colocando em risco suas próprias vidas. Em muitos lugares roupas com a palavra Press não vão protegê-los e podem acabar sendo alvos de balas perdidas - ou mesmo balas certeiras, de quem não gosta de imprensa.

Em meio a muita ação, muitos efeitos impactantes e competentes de luz, imagem e sons altíssimos de tiros e bombas e cenas de violência aterrorizantes, retratadas muitas vezes em preto e branco, os espectadores vão sentir a angústia de viver em um país dominado por uma Guerra Civil que atira o país em uma incerteza imensa.

Na medida em que a caminhonete onde estão os quatro intrépidos jornalistas vai avançando, por estradas desertas, em direção a Washington, as coisas vão tomando um rumo cada vez mais veloz e perigoso. O país e seus habitantes vão sendo mostrados em cenas com duro realismo, e os espectadores vão experimentando sensações diversas e mesmo contraditórias, dignas de um mundo onde frequentemente não se sabe mais quem é quem e como tudo vai terminar. No vale-tudo da guerra civil, os humanos mostram que estão mais propensos a divergirem e se separarem por questões mesquinhas do que por defesas sinceras de um algum tipo de princípio nobre.