Terror, humor, amor e fantasianas histórias de Neil Gaiman

Neil Gaiman - Histórias Selecionadas (Editora Intrínseca, 656 páginas, R$ 119,90) traz 52 contos e trechos emblemáticos de romances do britânico de 64 anos, autor de mais de vinte livros publicados para leitores de todas as idades e laureado dezenas de vezes. É uma bela porta de entrada para um dos mestres da literatura contemporânea, que já recebeu os prêmios Hugo, Bram Stoker e a Newbery Medal. Os textos foram escolhidos por leitores, em votação online.

Em mais de quarenta anos de carreira, Gaiman, com toques pós-modernos, experimentou vários gêneros e formatos, como ficção adulta, infantil e quadrinhos. Nessas histórias, que trazem terror, humor, amor, fantasmas, fantasias e mistérios, estão pessoas comuns com poderes esquisitos, esquisitos com problemas comuns, mundos maravilhosos e terríveis e o dito mundo real, não tão real como imaginamos.

Na realidade, Gaiman, com essas histórias múltiplas e versáteis, apresenta uma retrospectiva de sua vida pessoal e de sua carreira literária, as linha de suas vidas, com textos que cobrem o período que vai de 1984 a 2018. Os textos revelam sensações, descobertas, construções de mundos e personagens, mistérios e dúvidas e, enfim, tudo que o fez rir, chorar ou tirou-lhe o sono.

Marlon James, autor do premiado Breve história de sete assassinatos, escreveu na introdução: "Como Borges, ele escreve sobre as coisas como se elas já tivessem acontecido, descreve mundos como se já vivêssemos neles e conta histórias como se fossem verdades concretas que ele só estivesse compartilhando. Acho que não acredito que eu vá me descobrir na leitura de boa ficção, mas sim que descobrirei onde quero estar. Porque as histórias de Neil nos deixam com a sensação de que é no mundo dele que estivemos a vida toda, e que o mundo 'real' é que é de faz de conta."

"Adoro ser escritor porque, quando escrevo, posso fazer o que eu quiser. Não existem regras. Não existem sequer guias", disse Neil Gaiman, que gosta de deixar leitores felizes ou gelar o sangue deles.