O Homo Zapiens de Luiz Coronel, poeta único e multifacetado

Homo Zapiens (Mecenas Editora - AGE Editora, 240 páginas), obra mais recente do consagrado Luiz Coronel, poeta, publicitário, cronista, compositor, dramaturgo e prosador gaúcho de Bagé, traz coletânea com 85 poemas, em comemoração ao 50 anos de escrita e 85 anos de vida intensa do poeta, junto com centenas de aforismos e 85 comentários de amigos e especialistas sobre os videopoemas do autor, que publicou 85 livros. Homo Zapiens teve edição e coordenação geral de Simone Prestes, com assessoria de Pedro Manoel Osório e fotos de Vini Dalla Rosa.

Luiz Coronel criou o importantíssimo Prêmio Passo Fundo Zaffari - Bourbon de Literatura e a gigante Coleção Dicionários do Grupo Zaffari, que patrocinou Homo Zapiens em homenagem aos 50 anos de contribuição à literatura gaúcha.

Coronel é um poeta único e multifacetado. Fala de poesia, ambientes, pessoalidades, temporariedades, amores e paixões, ruralidades e política, mar, natureza, multifacetados, despedidas, nascimentos e mortes. Coronel verseja com sonhos e olhos de criança, rebeldia juvenil, maturidades e desmaturidades de adultos e idosos e com a certeza de que a vida sem poesia não dá.

Sergius Gonzaga, celebrado Professor de Literatura da Ufrgs, administrador cultural e escritor disse na apresentação: "Coronel é aquele que muito jovem fez o pacto com as musas ou os demônios da poesia. De Bagé trazia o espanto com o qual o interiorano olha o mundo. Essas entidades lhe concederam a riqueza semântica, as sugestões visuais, o ritmo e a capacidade de criação metafórica. Converteu-se, pois, em poeta, fundindo o regional e o universal e atingindo um belo contingente de leitores."

Carlos Nejar, da Academia Brasileira de Letras disse na apresentação: "Autor de um poema épico sobre a Revolução Farroupilha, Luiz Coronel é o maior letrista da canção nativa, prosador de primeira linha, com livros de poesia infantil, crônicas com visão nova do Brasil, notável contador de causos, dentro da tradição de Simões Lopes Neto."

O mundo sem arte / é um sino sem badalo. / O mundo sem arte / é uma catedral submersa. Versos da obra, mostrando que há vida e esperança no planeta.