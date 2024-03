Suspense, fantasia e sensualidade

Tracy Wolff, autora best-seller do The New York Times considerou a narrativa cheia de suspense e sensualidade como a fantasia mais viciante e brutal da última década.

O problema é que quando você é menor que todos os candidatos e mais frágil que eles, a morte está a apenas uma batida de coração de distância. Dragões não se unem a humanos "frágeis". Eles os reduzem a cinzas. No Instituto Militar Basgiath há mais cadetes que dragões disponíveis. Morrendo cadetes, mais possibilidades de ser Dragão. Dragões são a elite do país. Violet corre perigo de ser morta. Entre amigos, inimigos e amantes, Violet precisa ser inteligente para sobreviver e ela precisa descobrir o terrível segredo.

Na narrativa, uma jovem precisa sobreviver ao treinamento de uma escola de elite para poderosos cavaleiros de dragões, onde a única regra é se formar... Ou morrer tentando. Violet tem 20 anos, e estava destinada a entrar na Divisão dos Escribas, levando uma vida relativamente tranquila em meio aos livros e às aulas de História. No entanto, a general comandante das forças de Navarre - também conhecida como sua mãe - durona como as garras de um dragão, ordena que Violet se junte às centenas de candidatos que buscam se tornar integrantes da elite de seu país: cavaleiros de dragões.

Rebecca vive no Colorado com o esposo e seis filhos. Com o marido criou em 2019 a ONG One October, dedicada a uma de suas paixões: ajudar as crianças no sistema de acolhimento e adoção nos Estados Unidos.

Quarta Asa (Editora Planeta-Minotauro, 544 páginas, R$ 78,99, tradução de Laura Pohl), de Rebecca Yarros, celebrada escritora best-seller do The New York Times e USA Today, autora de mais de 15 romances, é sucesso editorial mundial, tendo viralizado nas redes sociais, especialmente no Tik Tok, e indo direto para os primeiros lugares de vendas.

Tem dendê, tem axé - etnografia do dendezeiro (Pallas Editora, R$ 50,00, 168 páginas), de Raul Lody, antropólogo, museólogo, escritor e pensador da comida e alimentação, desvenda as relações entre o dendê e a construção das religiões afro-brasileiras, assim como demonstra sua participação na cultura brasileira.

O jornalismo de Breno Caldas e o século XX

No século XX, poucos rio-grandenses foram tão icônicos, poderosos e marcantes como Breno Caldas, que dirigiu durante quase 50 anos o Correio do Povo e comandou os extintos jornais Folha da Tarde e Folha da Manhã, além da Rádio Guaíba e da TV Guaíba. Imperador da imprensa no Sul do Brasil, foi jornalista e era formado em Direito. Caldas foi fazendeiro, criador de gado, proprietário de cavalos de corrida e de veleiro, e viveu intensamente até falecer aos 79 anos, em 1989.

Breno Caldas: a Imprensa e a Lenda (AGE Editora, 384 páginas, R$ 159,90), de Tibério Vargas Ramos, consagrado jornalista desde 1969, professor titular de Jornalismo e Relações Públicas na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul por 40 anos, novelista e romancista, é dessas obras que nascem clássicas. O grande trabalho de Tibério teve como espinha dorsal o depoimento de Breno colhido por José Antônio Pinheiro Machado e publicado no livro Breno Caldas - Meio Século de Correio do Povo pela L&PM Editores.

Tibério foi editor de Polícia do Correio do Povo de Breno Caldas e disse: "A história de Breno Caldas foi o livro que sempre sonhei um dia escrever". Foi o que Tibério, nascido no Alegrete em 1948, fez depois de pesquisas, entrevistas e leituras. O livro mescla bem a biografia de Breno Caldas, os acontecimentos familiares e os fatos importantes do século XX, especialmente em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul.

Com informações detalhadas do passado, o autor rememora ambientes, situações e personagens públicos e privados que fazem os leitores viajarem agradavelmente no tempo. A reprodução de diálogos reais e possíveis e as descrições detalhadas de locais públicos e privados revelam aos leitores como foi a vida pessoal e pública do lendário Dr. Breno e como se desenvolveu o jornalismo no Estado e no Brasil do século passado.

Breno Caldas: a Imprensa e a Lenda está dividido em três grandes partes. A primeira, Gênesis, conta as origens familiares de Breno, a criação do Correio do Povo, da Fazenda do Arado e da Folha da Tarde, além de falar na paixão de Breno pelos cavalos e veleiros.

A segunda parte, Escrituras, fala de jornalismo rigoroso, classe especial, linguagem e conteúdo, confiança dos leitores, poder, a retórica de Brossard, a proximidade com Médici, a volta de Brizola, o príncipe herdeiro Tonho Caldas, a Zero Hora, os comunistas de confiança, a batalha dos vespertinos, memórias do autor, o Correio repaginado e transformações nos jornais.

A terceira parte, Apocalipse, trata de conspiração, vingança, grevista arrependido, o último suspiro, a máquina elétrica, a solidão e os últimos tempos no Arado.

Como se vê, as quase 400 páginas do livro trazem um amplo panorama da família Caldas, propõem uma retrospectiva do jornalismo do século passado e mostram as relações entre a sociedade e a imprensa, com ênfase no político.