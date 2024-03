RuPaul, o maior ícone do pop americano

O lançamento do livro de RuPaul é simultâneo com os Estados Unidos e inspira o leitor a se tornar quem nasceu para ser.

RuPaul alcançou fama internacional com a música Supermodel (You better work), lançada em 1993, em seu álbum de estreia, e compôs e gravou 19 álbuns de estúdio até o momento. Ele já apareceu em mais de 50 filmes e programas de televisão e, como autor, publicou três livros: GuRu; Arrase! e Letting it All Hang Out: An Autobiography.

A Casa dos Significados Ocultos (Editora Intrínseca, 288 páginas, R$ 59,90 - tradução de Helen Pandolfi) é o livro de memórias apresentando um relato íntimo do responsável por revolucionar a cena drag mundial. Pela primeira vez, ele se revela sem artifícios e o livro é uma espécie de manual para a vida, mostrando o valor da família que escolhemos para nós mesmos e a importância de ser único e transformar sem ter medo. RuPaul criou uma das maiores franquias de reality shows no mundo.

Lançamentos

Para Isabel – Uma mandala (Estação Liberdade, 144 páginas, R$ 56,00) de Antonio Tabucchi, grande e premiado escritor italiano. Como pano de fundo é um antigo amor do escritor polonês Tadeus Slowacki e a revolucionária portuguesa Isabel. A trama vibrante engenhosamente progride em estilo quebra-cabeças, com aura detetivesca e metafísica.

Corrida contra o tempo – O que compromete a doação de órgãos e a eficiência do sistema de transplantes no Brasil (Carta Editora, 248 páginas) com reportagens dos jornalistas Flávio Ilha, Marcia Anita, Stela Pastore e Valéria Ochôa e fotografia de Igor Sperotto. A proposta do livro-reportagem surgiu no âmbito do projeto Cultura Doadora, mantido pela Fundação Ecarta há 11 anos para contribuir na formação de uma cultura de solidariedade e de uma atitude proativa para a doação de órgãos e tecidos, bem como na qualificação da infraestrutura de atendimento à saúde no Rio Grande do Sul.

O passado promete (Avis Rara - Faro, 224 páginas, R$ 59,90) de Guilherme Fiuza, escritor, jornalista e roteirista , autor de 3000 dias no bunker e Meu nome não é Johnny é um vibrante romance de ficção política que ressuscita Carlos Lacerda e o coloca interferindo no processo de redemocratização do Brasil, em 1988, depois de um acordo com Jango e Kubitschek.

e palavras...

Maridos e amantes, presença ignorada, ausência notada...



Honoré de Balzac (1799-1850), genial escritor francês, pai do realismo, autor de A comédia humana, era gordo, não propriamente bonito, mas era pegador. Teve um caso por longos 18 anos (1832-1850) com a polaca Ewelina Hanska - 11 deles por carta -, mas só se casou meses antes de morrer, em 1850. Não por acaso, ele escreveu: "É mais fácil ser amante do que marido, pois é mais fácil dizer coisas bonitas de vez em quando do que ser espirituoso dias e anos a fio." Hoje andam dizendo que está dificílimo ser amante, pois a câmera do celular está um perigo e as coisas estão muito caras.

Sustentar uma casa já é difícil, imagina bancar dois ou mais fogões. De mais a mais, não estão muito definidos, atualmente, os "papéis" de homem, marido ou amante. Tempo atrás, escrevi sobre maridos e amantes, lembrando de um marido amargurado que disse: em casa sou uma presença ignorada e uma ausência notada. Meu querido amigo Dr. Clóvis Barros, grande advogado especialista em família e sucessões, me lembrou da crônica e me inspirou a fazer uma versão aumentada, revista e atualizada.

Não é fácil ser marido. Se sai muito de casa, é notado. Se fica muito, pode ser ignorado. Se fica se penteando muito, utilizando creminhos, produtos de beleza, se perfumando, cuidando

bastante da aparência, vão dizer que está meio frutado, que é vaidoso. Se capricha demais nas roupas, é pavão. Se não cuida do vestuário, é desleixado, desmazelado. Se se preocupa com

dinheiro, economiza, acumula, é um argentário miserável. Se gasta muito, não se liga no futuro.

Se o maridão fala muito, reclamam que não deixa os outros falarem. Se fica quieto, é porque é entupido. Se fala muita abobrinha, é porque não é sério e leva tudo na flauta. Se a conversa fica muito grave, pesada, o cara é chato e o papo está péssimo.

Se fica olhando, tocando ou elogiando muito a própria ou outras mulheres, é tarado, galinha, mulherengo e não se dá ao respeito. Se é "respeitador", dizem que perdeu o interesse... ou

receberá algum comentário de natureza ilegalmente homofóbica. Se trabalha muito, é porque é workaholic estressado e não quer aproveitar a vida. Se não é bom de batente, é porque "não

tem ambição" e não leva a sério a carreira. Se se aposenta, aí não é para ficar em casa sem fazer nada e se não se jubila aí reclamam que está na hora de parar. Se quando se aposenta trabalha muito, não está certo. Se não faz nada, também não dá.

Se o maridão come muito, engorda demais, aí é descuidado com a saúde, quer se matar. Se vive de dieta ou se torna natureba, aí dizem que está exagerando, que a vida é uma só. Se o esposo bebe "um pouco" a mais, é um gambá insuportável, se não bebe, é um ruim de copo intolerável.

Se o cara se preocupa demais com a mãe, os irmãos e os filhos ou com a ex, aí a mulher reclama que não liga para ela. Se só se preocupa com ela, é porque é filho, irmão e pai ausente.