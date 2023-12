Limites da genética e da tecnologia em thriller impactante

Autor da famosa trilogia Wayward Pines, que originou série de TV do mesmo nome, Blake é um dos mais importantes nomes da ficção científica contemporânea e seus livros já foram traduzidos em mais de trinta idiomas, com mas de um milhão de exemplares comercializados.

Upgrade (Editora Intrínseca, 304 páginas, R$ 69,90, tradução de Ulisses Teixeira), de Blake Crouch, consagrado roteirista e autor best-seller do New York Times, mostra, em thriller verdadeiramente impactante, o próximo passo da evolução humana, apontando limites da genética e da tecnologia.

Lançamentos

• Todos nós estaremos bem (Dublinense, 192 páginas, R$ 59,90), do premiado escritor Sérgio Tavares, autor de Cavala, Prêmio Sesc de Literatura, traz a vida de Roberto, empresário que enriqueceu durante a ditadura e vive imerso em obsessões sexuais por homens, mentindo para a esposa, ex-guerrilheira do MR-8. Eles lutaram por liberdade, mas não estavam prontos para ela.

• Bowie - Uma biografia (L&PM Editores, 168 páginas, R$ 69,90, tradução de Sérgio Karam), de Maria Hesse e Fran Ruiz, com lindas ilustrações em cores, traz todos os aspectos da vida do cantor, que vendeu 136 milhões de discos, experimentou muitos estilos e definiu a cultura pop, com canções como Starman, Space Oddity e Let's Dance.

• Toyota by Toyota (Estação Liberdade, 240 páginas, R$ 87,00), organizado por Samuel Obara e Darril Wilburn, destacados empresários, traz textos deles e de outros homens de empresa que tiveram experiências cotidianas na Toyota, mostrando as técnicas que revolucionaram a indústria a partir de líderes que aprenderam na fonte.

Kissinger, o cara e a cara do Século XX

Poucas pessoas, ou quem sabe nenhuma, marcaram as últimas décadas da história mundial como Henry Kissinger, falecido em 29 de novembro deste ano. Com sua atividade acadêmica, suas ideias, palestras e livros e sua atuação diplomática fundamental para as relações entre Estados Unidos, União Soviética, China, Vietnã e países do Cone Sul, Kissinger, ao mesmo tempo que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1973, se viu envolvido em controvérsias sobre o bombardeio secreto dos EUA no Camboja.

Kissinger, que foi Secretario de Estado dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford, era conhecido como Mr. Fix It, e gostava de frases como "o poder é o afrodisíaco definitivo" e "se você não sabe para onde vai, todos os caminhos o levarão a lugar nenhum". Convenceu a China a se abrir para a economia de mercado, aproveitando habilmente a crise entre a China e a URSS.

Amado e odiado, charmoso, elegante, controverso, inteligente e poderoso, Kissinger em público, dizem, falava coisas bem diferentes do que no privado. Normal para um século tão cheio de narrativas.

Kissinger - 1923-1968: o idealista (Crítica-Planeta do Brasil, 1008 páginas, R$ 229,90, tradução de Solange Pinheiro, Cláudia Santana e Angela Tesheiner), primeiro volume da biografia assinada por Niall Ferguson, que é um dos mais célebres historiadores do mundo, mostra as origens do menino judeu alemão que tornou-se imigrante pobre em Nova York e depois soldado na Batalha das Ardenas, interrogador de nazistas e estudante de história em Harvard, onde depois foi professor durante 15 anos.

Depois foi conselheiro de John Kennedy, Nelson Rockefeller e Richard Nixon, antes de tornar-se Secretário de Estado de Nixon e Gerald Ford. Partindo de registros confidenciais de Kissinger o historiador, que também utilizou documentos de mais de cem arquivos ao redor do mundo, escreveu o que vem sendo considerada uma obra-prima que reconstrói toda uma era, da qual o diplomata era um dos principais - senão o principal - protagonista.

A obra mostra os primeiros cinquenta anos de Kissinger como se fosse um romance de formação, com uma educação em cinco etapas. A primeira foi a experiência do jovem Kissinger com a tirania alemã, a democracia norte-americana e a guerra mundial. A segunda foi a descoberta do idealismo filosófico e depois do conhecimento histórico em Harvard, e sua primeira aplicação em "Boswash" daquelas ideias acadêmicas no novo campo da estratégia nuclear. A terceira etapa foi a dura lição de realidade política que ele recebeu em Washington durante os anos vertiginosos e arriscados da administração Kennedy. Então veio a quarta etapa, a partir da prática, do novo tipo de guerra que estava sendo travado no Vietnã. A quinta etapa, em Paris, fez Kissinger aprender o que era ser ludibriado diplomaticamente. Nas primeiras etapas a obra refere que o mentor de Kissinger foi Fritz Kraemer, seu Mefistófeles, e, depois, William Elliott, o idealista do sul dos Estados Unidos, formado em Oxford.