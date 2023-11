Coisas frágeis: breves ficções e maravilhas (Editora Intrínseca, 336 páginas, R$ 59,90, tradução de Leonardo Alves), do grande e premiado escritor britânico Neil Gaiman, traz, com introdução do autor e tradução inédita, pela primeira vez em volume único, a emblemática coletânea de Neil Gaiman, vencedora do Prêmio Locus. Gaiman foi citado no Dicionário de biografia literária como um dos dez maiores escritores pós-modernos vivos. Ele publicou mais de vinte livros para leitores de todas as idades e recebeu prêmios importantes como o Hugo, o Bram Stoker e a Newbery Medal. Iniciou como jornalista, para depois tornar-se um dos mestres da literatura fantástica, que tem sido equiparado a gênios como M.R. James e Edgar Allan Poe. Algumas obras de Gaiman foram adaptadas para o cinema e a tevê. Coisas frágeis traz um compilado de contos e poemas oriundos de diversos momentos da vida de Gaiman. Nos deparamos com uma grande variedade de gêneros , nos quais o autor transita com muita habilidade. Histórias como a de um circo itinerante que choca a plateia com uma apresentação incomum antes de desaparecer na noite, levando um de seus espectadores. Em outro conto, na Inglaterra vitoriana peculiar, um inspetor precisa solucionar um misterioso assassinato na realeza. De forma magistral, entre o horror, o humor sombrio, a doçura e a crueldade, visitando universos inesperados como o dos contos de fadas, Matrix e a Bíblia, além dos criados por Arthur Conan Doyle e H.P. Lovecraft, Gaiman mostra muita criatividade e versatilidade nas histórias estranhas, arrepiantes e maravilhosamente excêntricas. No Brasil a Editora Intrínseca publicou de Gaiman os livros Mitologia Nórdica, Deuses Americanos, Lugar Nenhum, Os filhos de Amansi, Alerta de risco, O oceano no fim do caminho, Coraline, João e Maria, Kanela, A verdade é uma caverna nas Montanhas Negras, Arte importa, Faça boa arte, Biblioteca Gaiman e as edições em quadrinhos de Deuses Americanos.

China-Brasil - Invenções que mudaram o mundo (Bela Vista Cultural, 160 páginas) traz prefácio de Daniela Sena, textos de Fernando Ribeiro Leite e belíssimas fotos e ilustrações sobre agricultura, artes, filosofia e religião, ciências, culinária, esportes, engenharia, papel, imprensa e outras fantásticas invenções chinesas. Insana Lucidez (Editora Bestiário, 158 páginas), de Rodrigo Carpi Nejar, promotor de Justiça, apresenta bem elaborados poemas sobre vida, tempo, natureza, pessoas e outros temas vitais. Apresentações de Eduardo Jablonski e Gabriela Silva. "Certos/milagres/ocorrem/sem alarde,/bem à margem/ do caminho", são versos da obra. A biblioteca do fim do túnel - Um leitor em seu tempo (Arquipélago, 208 páginas), de Rodrigo Casarin, jornalista especializado em literatura, editor da premiada Página Cinco no UOL, é uma deliciosa coletânea de textos obre livros, leituras, escritores e leitores. "Conto histórias sobre o que encontro nos livros ou no universo que os orbita", diz Rodrigo.

Depressão, bipolaridade, tratamentos e medicamentos

Atualmente estamos com problemas sérios de saúde mental em nível global. Antes tínhamos poucas doenças mentais catalogadas, agora são em torno de trezentas. A depressão é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Fala-se que o transtorno afetivo bipolar afeta certa de 5% da população mundial. Segundo a OMS, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil e, desde 2015, a campanha do Setembro Amarelo existe para auxiliar na prevenção do mal que mata mais que o câncer e a AIDS. A depressão atinge 15% da população mundial. Depressão e bipolaridade: Um guia prático pra entender e cuidar (L&PM Editores, 168 páginas, R$ 46,90), do conhecido e experiente psiquiatra Pedro do Prado Lima, que fez residência em psiquiatria em Paris (Universidade Paris Descartes), mestrado em farmacologia na UFCSPA e doutorado em Bioquímica na Ufrgs, vem em boa hora. Prado Lima criou e organizou por quinze anos o Congresso Mundial de Cérebro, Comportamento e Emoções. Com suas décadas de experiência na clínica psiquiátrica, especialmente em casos resistentes a tratamentos, o autor, com linguagem clara e objetiva, apresenta esta obra voltada para um público amplo. Depressão e transtorno bipolar não são doenças da modernidade e já existiam na Grécia no século IV a.C, época de Hipócrates, escreveu Prado Lima. De modo sensível, humano, e com uma abordagem atualizada, o autor tem o objetivo de auxiliar os leitores em geral a entender o que são os vários tipos de depressão, transtorno bipolar e outros, o diagnóstico dos transtornos, as causas de cada um, os tratamentos psicoterápicos possíveis e os medicamentos que podem ser utilizados. O livro está dividido em três grandes partes. Na primeira é tratada a questão do humor, das doenças e transtornos do humor, da depressão, seus vários tipos e subtipos e, no capítulo final, é abordado o suicídio. Na segunda parte o autor discorre sobre por que ocorrem os transtornos de humor, a genética, a epigenética, a neuroquímica, o estresse crônico e os eventos da vida, bem como trata da relação entre a inflamação e os transtornos de humor, entre outros temas. A terceira parte da obra contempla tratamentos medicamentosos ou não para o enfrentamento da depressão e transtorno de humor bipolar. Medidas relacionadas com o estilo de vida que são úteis para o tratamento, envolvendo exercícios, alimentação, álcool, drogas e rede social estão no capítulo final. Conclusões, referências bibliográficas e caderno de ilustrações estão nas páginas finais. Pedro do Prado Lima ensina que o antigo paciente era "paciente" e que aceitava sem questionamentos e sem compreensão as decisões dos médicos. Hoje ele entende que a pessoa que sofre tem o direito (e em muitos casos o dever) de saber seu diagnóstico e os possíveis tratamentos.



