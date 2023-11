Raça, obsessões da classe média, parentalidade e outras questões

O mundo depois de nós (Editora Intrínseca, 288 páginas, R$ 49,90, tradução de Alberto Flaksman), romance best-seller do The New York Times, de Rumaan Alam, escritor norte-americano que já publicou em veículos como The New Yorker, The New York Times Review of Books, The New York Times e outros, acima de tudo é um híbrido de thriller psicológico e sátira social que inspirou o aguardado filme da Netflix estrelado por Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke, com estreia prevista para dia 9 de dezembro próximo.

O romance foi eleito o livro do ano por The Washington Post, Kirkus e The New Yorker e, escrito antes do coronavírus, anteviu o sentimento de pânico gerado pelo isolamento. O narrador onisciente vai trazendo os sinistros acontecimentos e um humor altamente refinado toca em temas sensíveis como a desigualdade de classe, racismo e nossa crescente dependência da tecnologia.

A executiva Amanda, branca, casada com Clay e mãe de dois adolescentes, alugou, por uma semana, uma casa luxuosa num lugar remoto de Long Island, para descansar da vida agitada em Nova York. Tudo corria bem até que um casal de negros bateu na porta de madrugada, dizendo ser proprietário do imóvel. Um blecaute geral devastou a cidade e o casal de negros resolveu voltar para a casa de veraneio em busca de abrigo. Sem sinal de TV, internet ou telefone, Amanda e o marido não tinham como checar as informações.

O livro que foi recomendado por Barack Obama, com maestria e uma voz envolvente traz o leitor, literalmente, para dentro da trama, levando questionamentos muito atuais sobre raça, obsessão da classe média por dinheiro e conforto, a ideia que fazemos de nós mesmos e a verdadeira conduta moral e ética diante da própria sobrevivência.

Amanda e Clay poderiam confiar nos estranhos? Eles poderiam confiar nos hóspedes? A casa isolada da civilização é realmente um lugar seguro? Por aí vai a envolvente narrativa.