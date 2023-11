Os Persas - A Era dos Grandes Reis (Crítica, 480 páginas, R$ 91,00, tradução de Renato Marques), de Lloyd Llewellyn Jones, britânico, professor de História Antiga da Universidade de Cardiff e diretor do Programa de Irã Antigo do Instituto Britânico de Estudos Persas, apresenta a história oficial do Império Persa, a primeira superpotência do mundo.

Lloyd é especialista em história e cultura da Pérsia, do Oriente Próximo e da Grécia, participou de programas da BBC e Channel 4 e escreveu textos para o jornal The Times. Tudo o que sabemos sobre a Pérsia veio por intermédio de autores gregos, sobretudo Heródoto. Não havia uma história dos persas baseada em fontes originais que buscasse reconstituir a glória de sua cultura, economia e organização.

O professor Lloyd lançou um novo olhar sobre os reis Ciro, o Grande, Dario, Xerxes e seus herdeiros, os Aquemênidas e seu governo cujo coração era a cidade de Persépolis. Intrigas familiares e realidades dos persas dos séculos VI a IV a. C são narradas, mostrando que essa foi a era dos grandes reis. Foi o maior império da Antiguidade, estendendo-se da Líbia às estepes da Ásia e da Etiópia ao Paquistão. Com base em inscrições iranianas, peças de arte e descobertas arqueológicas recentes, o livro mostra como realmente era o Império Persa aquemênida, com seus exércitos e sua característica multicultural e como se tornou a primeira superpotência do mundo. Antigas agendas políticas e culturais distorceram a verdadeira história da Pérsia.

A obra tem três grandes partes. A primeira trata do estabelecimento do Império, a segunda mostra o que era ser persa e a terceira relata o Alto Império. No prólogo, o autor fala de Persépolis e, no epílogo, trata do passado persa e do presente iraniano. Lista de ilustrações, árvore genealógica da dinastia aquemênida e útil índice remissivo no final estão na obra, que, como se vê, nasceu referencial sobre o tema.