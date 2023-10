Os romances do patrono Tabajara Ruas

Com muita justiça e para enorme alegria, especialmente dos gaúchos, a Câmara Rio-Grandense do Livro indicou o escritor, arquiteto, roteirista e cineasta uruguaianense Tabajara Ruas como Patrono da 69ª. Feira do Livro de Porto Alegre. Além de ser um dos grandes romancistas brasileiros das últimas décadas, Tabajara já dirigiu seis longas e escreveu dezesseis roteiros, com destaque para o internacionalmente premiado O dia em que Dorival encarou a guarda.

Em boa hora a L&PM Editores, que desde 1981 publica obras de Tabajara, lançou três reedições de romances importantíssimos do autor. O amor de Pedro por João (296 páginas, R$ 84.90) traz anos dramáticos vividos pelo Brasil e pelo Chile pós-golpes militares, com protagonistas juvenis no duro exílio experimentando dor, medo, impotência, traição, mas também audácia, amor, camaradagem e heroísmo. Na apresentação, o consagrado professor, administrador cultural e escritor Sergius Gonzaga enfatiza a complexidade estrutural da narrativa inovadora e a fuga do academicismo em relação ao conteúdo.

Perseguição e cerco a Juvêncio Gutierrez (136 páginas, R$ 44,90) está na lista dos 30 melhores romances brasileiros da revista literária Rascunho. O jornal ZH considerou o protagonista um dos maiores personagens da literatura gaúcha. Trinta anos atrás, a L&PM foi a primeira a publicar a obra, que mostra Marcelo, 13 anos, no dia do aguardado jogo final do campeonato de futebol da escola e a chegada de Juvêncio Gutierrez, contrabandista foragido na Argentina e jurado de morte pelo delegado da cidade.

Os Varões Assinalados (494 páginas, R$ 99,90) narra, com detalhes minuciosamente pesquisados, negociações que fracassaram e precipitaram a sangrenta Guerra dos Farrapos até as batalhas, marchas, desentendimentos, prisões, fugas espetaculares, amores, paixões, derrotas e vitórias. Bento Gonçalves da Silva, Antônio de Souza Netto, Garibaldi e muitos outros heróis estão neste grande romance sobre a mais longa guerra civil brasileira.

Como se vê, antigos e novos leitores têm à disposição obras essenciais da moderna literatura brasileira.