Dois clássicos da defesa da liberdade individual

A Editora Faro, através do selo Avis Rara, publicou - há poucos dias - no Brasil, em volume único, os dois maiores clássicos da defesa da liberdade do indivíduo contra a tirania do Estado, com o título O Tratado da Desobediência Civil, que traz os grandes ensaios A desobediência civil, de Henry David Thoreau, e Discurso da Servidão Voluntária, de Étienne de La Boétie (tradução de Alexandre Pires Vieira e Clássicos Jackson; 96 páginas, R$ 34,90). O selo Avis Rara já lançou outros grandes pensadores como Veblen, Mathiez e Mackay.

No Discurso da servidão voluntária, é fornecida a fórmula conceitual para a desobediência civil e A desobediência civil mostra a prisão de Thoreau em virtude de sua recusa a pagar impostos. Teoria e prática juntas em duas grandes obras.

Na apresentação do produto, Eduardo Levy escreveu: "O volume que o leitor tem em mãos traz dois clássicos da defesa da liberdade do indivíduo contra a tirania do Estado. Que sejam clássicos, porém, não deve sugerir que os dois tenham mera importância histórica e documental. Numa época em que o poder do Estado adquiriu uma magnitude que nem Étiene e nem Thoreau seriam capazes de conceber, as lições teóricas e práticas ensinadas por esses dois pioneiros da desobediência civil são mais relevantes do que nunca. Os dois escritores partem da premissa básica de que o Estado só possui o poder que possui por consequência do consentimento, tácito ou explícito, daqueles sobre os quais o exerce. Assim, para acabar com o seu poder, basta retirar-lhe esse consentimento."

Como se vê, uma obra complementa a outra e, apesar de escritas há séculos atrás e de termos atualmente um mundo bem diferente, as influências desses dois clássicos seguem e, no passado mais recente, pensadores do porte de John Locke e Friedrich Nietzsche se inspiraram muito na obra de La Boétie. Os dois ensaios são considerados por muitos como leitura obrigatória para quem quer que lute pelas liberdades individuais em um mundo no qual a tirania do Estado avança a passos cada vez mais largos.