Ascensão e queda na alta culinária francesa

O romance de Gautier é um verdadeiro tour de force e o protagonista é quintessência do chef premiado e bem-sucedido da alta gastronomia francesa, lembrando mestres como Bocuse, Vatel, Escoffier e outros. A narrativa traz, ao mesmo tempo, o lado sombrio e pouco conhecido, por vezes desumano e machista, do ofício da preparação de pratos requintados.

A narrativa, em primeira pessoa, traz Paul Renoir, 62 anos, uma lenda vida da gastronomia, que aprendeu o ofício ainda menino com a avó. Com o restaurante Les Promesses, situado na belíssima Annecy, conquistou as três estrelas do guia Michelin e foi eleito por seus pares o melhor chef do mundo, a consagração definitiva.

Chef (L&PM Editores, 264 páginas, R$ 44,90, tradução de Julia da Rosa Simões), romance, primeiro livro do premiado jornalista gastronômico francês Gautier Battistella publicado no Brasil, retrata a ascensão e queda de um chef, gigante mundial da gastronomia francesa. Battistella foi crítico gastronômico do celebrado guia Michelin durante quinze anos, e certamente a experiência auxiliou na criação de Chef, que mereceu os prêmios Cazes e o Livre de Plage aux Sables-d´Ollone.

Os franceses herdaram dos gauleses o prazer de comer bem. Mas conta a história que Catarina de Médici (1519-1589), ao casar com Henrique II (1519-1559), Rei da França, levou com ela a também famosa culinária italiana, que revolucionou a alimentação na França.

Lançamentos

Emílio Papaléo Zin, Duga e outras histórias

O genial escritor russo Leon Tolstói, representante maior do realismo russo, autor de romances imortais como Guerra e Paz e Anna Karenina, escreveu "se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia". Erico Veríssimo, Mario Quintana, Luiz de Miranda, Martha Medeiros, Luis Fernando Verissimo, Sérgio da Costa Franco e Pedro Gonzaga, em seu último livro Porto Alegre Blues, entre muitos outros nomes importantes, se expressaram em prosa e verso sobre nossa capital.

Esses pensamentos me vêm à mente depois de ler as crônicas e os contos do livro Não sei quando, nem onde, apenas os porquês (Capítulo 1, 176 páginas), a estreia literária de Emílio Papaléo Zin, ex-advogado,ex- professor universitário de Direito do Trabalho em diferentes universidades e cursos e Desembargador Federal do Trabalho desde 2009. Emílio foi dirigente do glorioso Sport Club Internacional e tem Duga como simpático e raro apelido.

Na apresentação, sua amiga de juventude Martha Medeiros escreveu: "Não existe humor sem inteligência. Duga cresceu e foi se destacando sem precisar aumentar o tom de voz, nem fazer gestos espalhafatosos. Continua sendo sutil e cativante durante toda sua trajetória, de menino a homem, fazendo o que mais gosta até hoje: lidar com as pessoas". É por aí.

Emílio gosta de ler, dedicar-se à gastronomia, ouvir música, nadar, cinema, conviver com a família e amigos, passear por Porto Alegre e seus textos justamente vão revelando, com bom humor, saudade e alegria, pessoas de nossa cidade, como seu pai, Olyntho, Gilberto Medeiros, Renato Maciel de Sá Júnior, Paulo Goldenfum, Dr. Paulo Brossard e locais icônicos de Portinho como o antigo Bucanero, a Pizzaria Xuvisco e a Associação Leopoldina Juvenil, entre muitos outros.

Duga fala da família, de direito e justiça, de amigos, de Torres e de Atlântida, do politicamente correto, do marco civilizatório, de apelidos, futebol, de livros e discos para curtir antes de morrer, Raul Seixas, de ter respeito a Elvis Presley, academias de ginástica, ditados, séries de TV, canções preferidas (a dele é a imensa Your Song do gigante Elton John) e de um estranho, pretenso despacho feito com filé mignon, encontrado no aristocrático Moinhos de Vento e que matou a fome de um certo casal.

Como se vê, faz muito bem o ex-advogado, ex-professor de Direito e atual magistrado em se interessar e se expressar sobre outros mundos e temas que não apenas o sisudo universo do direito e do judiciário. Os melhores médicos, magistrados, membros do ministério público, advogados, engenheiros, arquitetos, cientistas, jornalistas e outros profissionais são aqueles que têm outros interesses e paixões além de suas profissões. Na Faculdade de Direito da Ufrgs, onde estudei, o saudoso e querido Dr. Lenine Nequete me ensinou que, além dos livros de Direito, era bom ler literatura, e me indicou o clássico O processo Maurizius, do genial Jakob Wassermann, entre outras obras.