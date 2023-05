O que não te ensinam em Harvard

Sim, claro, Harvard é das mais prestigiosas universidades do mundo, mas tem muita coisa para aprender fora de lá. Há anos fora de catálogo das editoras brasileiras, o clássico best-seller Isso você não aprende em Harvard - Os ensinamentos de um dos maiores empresários de todos os tempos (Editora Intrínseca.224 páginas, R$ 49,90), do lendário Mark H. McCormack, conhecido como o homem mais poderoso do mundo dos esportes, mostra, fora das salas de aula, orientações poderosas sobre o mundo dos negócios para uma vida profissional de sucesso. Ele é considerado o inventor do modelo de marketing esportivo que até hoje orienta o mercado global.

Com a IMG - International Management Group, criada em 1960, depois tornada a primeira empresa de gestão esportiva do mundo, Mark representou fenômenos mundiais do golfe como Arnold Palmer e Gary Player e transformou-se em referência absoluta do marketing esportivo. Hoje, a IMG segue sendo líder global nos segmentos de esporte, moda e mídia, operando em mais de trinta países.

"Para ser justo com a Harvard Business School, o que eles não ensinam é aquilo que não podem ensinar: como decifrar as pessoas e usar esse conhecimento para conseguir o que você deseja. Por outro lado, é justamente isso que o livro pode ensinar: como entender as pessoas, como influenciar o modo como elas o entendem e como aplicar ou personalizar essas duas coisas a qualquer provável situação comercial", explicava o autor do livro, que foi elogiado por Rupert Murdoch e Tiger Woods.

A obra de Mark segue sendo leitura obrigatória para executivos e gerentes de todos os níveis, sejam eles detentores ou não de MBAs. Mark ensina como ter habilidades, técnicas e sabedoria e apresenta dicas práticas para conduzir reuniões, observar pessoas e situações corporativas com objetividade e eficiência. Mark justamente apresenta o conhecimento adquirido cotidianamente, longe do também importante aprendizado acadêmico. Como se vê, uma nova edição oportuna e necessária do clássico de administração de empresas.