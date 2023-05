Os primeiros noventa anos do Jornal do Comércio

No próximo dia 25 de maio, que é o Dia da Indústria, nosso querido Jornal do Comércio completará seus gloriosos primeiros 90 anos de circulação ininterrupta, o que é motivo de imenso júbilo para as famílias Jarros e Tumelero, para todos os colaboradores e para a comunidade em geral. Mércio, Giovanni e Stefania Tumelero atualmente dirigem com maestria o JC, em sequência à longa trajetória iniciada por Jenor C. Jarros e continuada pela saudosa Sra. Zaida Jayme Jarros. Nestas últimas décadas, Mércio Tumelero tem liderado importantíssimas mudanças administrativas, tecnológicas e editoriais no JC, com o apoio da família e dos funcionários.



Poucos periódicos rio-grandenses, brasileiros e mesmo estrangeiros podem se orgulhar de existir por tantas décadas. Em geral, jornais têm tempo de vida parecido com a dos seres humanos. Nosso JC é um noventão lépido e faceiro e segue, atualmente, com o laborioso e competente Guilherme Kolling como Editor-Chefe. Nosso JC permanece firme como um eterno blazer azul marinho, sem necessidade de apelar para modismos e concessões.



No início de 1994, eu caminhava pelo Parcão com o querido e velho amigo Mércio e ele, muito gentil, elogiou meus escritos e me convidou para colaborar com o JC. Plinio Dotto me recebeu cordialmente na redação e, inicialmente, escrevi artigos de opinião.



Passados quase 30 anos, acho que não nos arrependemos pelas escolhas e caminhos e seguimos juntos, renovados como a luz da manhã.



Quando o inesquecível jornalista, escritor e crítico de cinema Jefferson Barros tornou-se nosso Editor de Cultura, no final de 1994, passei a assinar uma coluna semanal de livros no jornal.Desde então, a coluna tem sido publicada sem qualquer interrupção. Só não assinei a coluna em uma oportunidade. O motivo era mais do que justificado: eu estava com pneumonia. Mônica Kanitz, a editora na época, me substituiu.



Depois do Jefferson segui na Cultura com Beta Timm, Maria Wagner, Mônica Kanitz, Cristiano Dias Vieira, Carol Zatt e, atualmente, estou sob a batuta do simpático e antenado Igor Natusch. Agradeço a todos os editores pelo apoio e pela paciência, em especial a Maria Wagner, grande pessoa e jornalista cultural, com quem convivi muitos anos e aprendi inúmeras coisas inesquecíveis .



É claro que fico muito feliz e agradecido por poder seguir assentando meus modestos tijolinhos nesta obra em contínua construção e evolução e que tem merecido o reconhecimento da comunidade sulina e de outras partes do Brasil. Num país de grandes e tradicionais jornais como o Brasil e num estado de tanta tradição jornalística como o RS, ser reconhecido como um dos melhores periódicos é um prêmio justo e um importante e enorme desafio para o futuro, que certamente será enfrentado e vencido.