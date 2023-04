Tailor Diniz, personagens, tramas e memórias

Erico Verissimo escreveu que os bons personagens são os que criam vida própria, se libertam do autor-criador e saem por aí a fazer das suas e a dizer o que bem entendem. Nestes tempos de literatura pós-moderna a ficção dialoga com a ficção, os livros com os livros, as autores com os autores e personagens, temas e autores andam por aí, embolados, na memória inventada ou não, onde, se sabe as coisas acontecem muitas vezes.

Isso tudo vem a mente com a leitura da narrativa envolvente e bem estruturada de Novela Interior (Quintal de Letras, 132 páginas), novo romance do consagrado e premiado escritor, jornalista e roteirista Tailor Diniz. Tailor escreveu, entre outros, os romances Em linha reta (seminfinalista do Prêmio Oceanos), Transversais do Tempo (Prêmio Açorianos) e A superfície da sombra, traduzido na Bulgária e adaptado para o cinema em 2017, com direção de Paulo Nascimento. Tailor recebeu prêmios por roteiros nos festivais de Gramado e Brasília.

Um escritor sexagenário decide aposentar-se da escrita, mudar-se para a cidade natal e viver confinado em um galpão, sem computador, blocos de anotações, canetas e tendo apenas o silêncio e um cachorrinho como companhia. Já na primeira noite as crises de abstinência e personagens duvidosos aparecem. Um deles vai contando histórias que envolveram o escritor, quando adolescente, em meio a um escândalo sexual.

O escritor vai descobrir, por si próprio e pelos "personagens" coisas que não sabia sobre ele e sobre estonteantes acontecimentos que ocorreram em 1972 na cidadezinha natal. Uma história vai puxando a outra, uma lembrança vai trazendo outra e nas páginas finais tudo, ou quase tudo, vai ficar esclarecido. Metáforas e comparações entre aqueles tempos de repressão e censura e os tempos atuais brotam nas páginas repletas de suspense do romance, e o leitor poderá refletir sobre a história, a criação literária e, principalmente, poderá participar com prazer do jogo que se estabelece entre o autor e seus pesonagens. Uma vez mais Tailor mostra que tem o que narrar e sabe como fazê-lo.