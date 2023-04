Peitos e ovos (Editora Intrínseca, 480 páginas, R$ 79,90 impresso e R$ 54.90 e-book, tradução de Eunice Suenaga), romance da premiada escritora japonesa Mieko Kawakami, em síntese, narra muito bem sobre os dilemas contemporâneos e universais das mulheres. O romance foi eleito como um dos 10 melhores livros de 2020 pela revista Time e escolhido como um livro notável pelo The New York Times.

A trama, que se passa no Japão, aborda a relação de três mulheres com o corpo, as questões relativas ao gênero feminino e aspectos da maternidade. Mieko já foi agraciada com os prêmios Akutagawa, Tanizaki e o Murasaki Shikibu e seus livros foram traduzidos para mais de trinta idiomas.

Em um dia sufocante de verão, Makiko viaja de Osaka a Tóquio para visitar a irmã mais nova, Natsu, e a surpreende com a informação de que gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma cirurgia de aumento dos seios. Acompanhada pela filha, Midoriko, uma adolescente que há alguns meses só se comunica com a mãe por escrito, Makiko compartilha com a irmã a frustração que sente pelo comportamento da garota, desconhecendo o sofrimento de ser incapaz de verbalizar as pressões avassaladoras da puberdade.

A partir da visão de Natsu, uma aspirante a escritora com trinta anos de idade, assombrada pelas dificuldades vividas na juventude, desenrola-se a história dessas três mulheres reunidas em um bairro pobre de Tóquio.

De forma honesta, potente e bem-humorada, a autora traça um retrato sensível das alegrias e pressões vividas por mulheres, e também pela busca pelo controle do próprio futuro. O The New York Times registrou: Kawakami escreve sobre o corpo com uma precisão desconcertante. O escritor gigante Haruki Murakami disse que Peitos e Ovos é um livro de tirar o fôlego.

Realmente, não por acaso uma das mais premiadas autoras japonesas, Mieko mescla criatividade artística, humor ácido e profundidade emocional para contar uma história que trata da feminilidade contemporânea no Japão.