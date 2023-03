Clássico de Milton Friedman sobre capitalismo e liberdade

Milton Friedman (1912-2006), Nobel de Economia de 1976, principal fundador da Escola de Chicago, professor e escritor, foi considerado pela Fortune "o economista do século" e aclamado pela mídia, academias e cidadãos como um dos pensadores econômicos mais importantes do mundo depois da Segunda Guerra Mundial.

Capitalismo e Liberdade (Intrínseca, 320 páginas, R$ 69,90, tradução de Ligia Figueiras), um clássico sobre liberdades, foi lançado em 1962 e a edição original vendeu quase um milhão de exemplares, foi traduzida para dezenove idiomas e segue referência para autoridades políticas e econômicas mundiais.

Esta nova edição, depois de anos fora de catálogo, chega com os prefácios de Friedman para as reedições de 1982 e 2002 e com interessante apresentação de Binyamin Applebaum, principal redator de economia do conselho editorial do The New York Times. Friedman foi consultor dos presidentes Nixon, Ford e Reagan, e Margaret Thatcher seguia seus ensinamentos.

Friedman defende que a liberdade econômica é condição essencial para a liberdade política e fez percucientes análises sobre o capitalismo competitivo. Ele investigou padrões de consumo, a história e a teoria monetária e a complexidade das políticas de estabilização. Suas ideias contribuem para a formulação de políticas públicas em governos de todo o mundo.

Em síntese, Friedman trabalhou com as seguintes questões: Como podemos nos beneficiar das promessas do governo e, ao mesmo tempo, evitar a ameaça que um Estado forte representa para a liberdade individual? Qual o papel do governo em uma sociedade livre, que depende principalmente do mercado para organizar a atividade econômica?

Evidentemente, nossos tempos apresentam cores consideravelmente diferentes daquelas da segunda metade do século XX, e nem todas as ideias de Friedman (que foram muitas) funcionaram, o que é absolutamente normal. Seja como for, o legado de Friedman merece estudos e aplicações práticas e, claro, democráticas discordâncias.