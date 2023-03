Silvana Pretto Zanon e o mundo bani

Admiradora dos celebrados escritores Luc Ferry e Rob Riemen, que foram os inspiradores da obra, Silvana apresenta suas mensagens de forma simples e objetiva, mas, acima de tudo, com muita gentileza, delicadeza e com o objetivo nobre de desenvolver o humanismo no mundo contemporâneo. Ela enfatiza que o conhecimento pode mudar as pessoas e o mundo para melhor e propõe um passeio interdisciplinar, abordando temas ligados ao humanismo. Disso muito precisamos, nesta época tão mundialmente tumultuada, barulhenta, polarizada e violenta. Gentileza gera gentileza, isso precisamos repetir e praticar todos os dias.

Com densos textos e citações de autores fundamentais sobre o universo complexo da contemporaneidade, em especial os do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que tratou de nossa modernidade líquida, Silvana mostra humildade, erudição e saudável curiosidade sobre temas essenciais como o mundo bani, a importância do autoconhecimento, a generosidade, a empatia, a compaixão, o diálogo, a elegância e a polidez, a criatividade, o sentido da vida, a física quântica e a nobreza de espírito.

Silvana Pretto Zanon, engenheira química de formação, pós-graduada em Ciências Humanas pela Pucrs e cursando Psicologia, foi cofundadora de uma empresa familiar onde foi executiva durante dezoito anos. Silvana hoje é conselheira da Bienal do Mercosul e desenvolve inúmeros projetos ligados à arte e a educação infantil, além de Master em Etiqueta pela British School of Excellence em Londres. Autora de vários livros (Para 12 Diferentes Flores, Ao lado de Maria - uma lembrança italiana, entre outros), Silvana traduziu e organizou a conhecida obra Savoir-Vivre é um Jogo de Geneviève d´Angenstein.

Lançamentos

Sacadas, pra quê? (Bestiário, 270 páginas, R$ 62,00) quarto romance do jornalista, professor e escritor Fernando Favaretto, começa com Denson descobrindo, por acaso, que um rapaz com quem transou há uma semana, após contato na internet, desapareceu. Envolvido com um taxista casado, Denson faz contato com o melhor amigo do sumido e aí muito acontece.

Que faremos amanhã? (Martins Livreiro – 170 páginas) do consagrado psicanalista Luiz-Olyntho Telles da Silva é diálogo sincrônico entre textos e contextos de várias épocas. O autor trata de Ana Mariano, Berenice Sica Lamas, José Eduardo Degrazia, Josué Sena, Cervantes, Clarice Lispector, Huxley e outros com percuciência e admiração.

Direito, Legislação e Liberdade – Sobre regras e ordem (AVIS RARA – Faro Editorial, R$ 49,90, 192 páginas) do grande mestre austríaco F.A. Hayek, Nobel de Economia de 1974, traz uma defesa inovadora e instigante sobre uma sociedade de livre mercado e sobre as virtudes do liberalismo clássico, com ênfase na preservação da liberdade para todos e respeito às leis.