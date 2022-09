A liberdade por F. A. Hayek

Segundo o 'The New York Times', a obra é "um estudo reflexivo, muitas vezes mordaz, sobre a natureza de nossa sociedade ocidental e seu pensamento dominante por alguém que se opõe apaixonadamente à coerção de seres humanos pela vontade arbitrária de outros, que coloca a liberdade acima do bem-estar e acredita na prosperidade como resultado."

F.A. Hayek recebeu o prêmio Nobel de Economia em 1974, escreveu mais de 15 livros, entre os quais "Direito, Legislação e Liberdade", que será publicado no Brasil pela Faro Editorial - que já publicou entre nós "Os erros fatais do socialismo", "O Renascimento do Liberalismo" e "A ordem econômica e a livre iniciativa".

Os milênios vão passando e os seres humanos seguem debatendo as eternas e cruciais questões que envolvem estado, democracia, indivíduos, coletivo e liberdade. 'A Constituição da Liberdade' (Avis Rara - Faro Editorial, 480 páginas, R$ 94,90), obra publicada pelo grande professor, pensador e escritor austríaco F.A. Hayek, originalmente escrita em 1959, é considerado, por muitos, como um dos grandes clássicos da filosofia política do século XX.

Lançamentos

História da música em Porto Alegre por Arthur de Faria

Porto Alegre, como a gente sabe, é uma cidade cinemeira e cervejeira. Nossa cidade é um rico mosaico étnico e cultural e também é uma cidade marcada por uma importantíssima história musical. Ritmos açorianos, músicas de origem italiana e alemã, samba, mpb, jazz, rock, hip hop, nativismo e música erudita nunca faltaram na capital, onde nasceram, entre outros gigantes, Elis Regina, considerada por muitos a maior cantora brasileira; Lupicínio Rodrigues, um de nossos maiores compositores; e Radamés Gnattali, grande arranjador, compositor e pianista. Como disse Erico Verissimo, há umas sete ou oito décadas atrás, com orgulho, certa vez, "eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica".

Porto Alegre - Uma Biografia Musical - Volume 1 (320 páginas, Arquipélago, R$ 79,90) do consagrado músico, arranjador, compositor, produtor e diretor cultural e escritor Arthur de Faria, por sua amplitude, rigor, consistência e profundidade, é obra que nasce clássica e referencial, cobrindo nossa história musical desde o início do povoamento até o final da Era do Rádio, no começo dos anos 1960, passando pelo folclore açoriano, pelos vários carnavais, pelas junções de rua, pelo surgimento dos primeiros espaços culturais e pela era do jazz. Após a era do rádio, a televisão e o videoteipe revolucionaram o mundo da música. O livro celebra, com muito amor, os 250 anos de Porto Alegre.

Depois de 32 anos de envolvimento do autor com os temas da obra, revirando os mais variados acervos e entrevistando personagens e pesquisadores em busca de relatos, textos, imagens e sons que o ajudassem a reconstruir nossa memória musical, Arthur nos oferece uma prosa solta e bem-humorada e mostra a formação da cidade de uma perspectiva musical, porém indissociável dos acontecimentos políticos e sociais que se entrelaçam na narrativa.

Arthur nos fala, de início, em nossas origens, quando viveram em Porto Alegre os povos Minuano, Charrua, Tapes e Guarani-Mbya. Logo após, conta a saga dos gaúchos que levaram o maxixe a Paris. No capítulo seguinte, o livro traz a utopia da Casa A Eléctrica, a segunda fábrica de discos do Brasil, que foi objeto de um importante livro do pesquisador e músico porto-alegrense Hardy Vedana.

Um capítulo inteiro do livro é dedicado, com justiça, a Octávio Dutra, astro-rei da cena musical da cidade nas primeiras décadas em várias atividades como professor, músico, compositor e até diretor de blocos de carnaval e estudantinas.

Nos demais capítulos, o autor trata desde a Belle Époque até a era do jazz, de Dante Santoro, de Paulo Coelho, Chiquinho do Acordeom, Edu da Gaita e da Era do Rádio, sempre com amparo em grandes pesquisas e através de linguagem afetiva e bem-humorada, que sintoniza bem com nossa rica e diversificada história musical.