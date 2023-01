Curso Mito, Imaginário e Cinema acontece em fevereiro no Instituto Ling

O curso Mito, Imaginário e Cinema: novos olhares sobre clássicos da Sétima Arte será ministrado no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) nas três primeiras quartas-feiras de fevereiro, dias 1, 8 e 15. Os encontros abordarão os temas do imaginário, cultura e psique e acontecerão sempre das 19h às 21h. As matrículas custam R$ 240,00, com bolsas de 80% para professores da rede pública, e podem ser feitas neste link.