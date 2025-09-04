TJRS gastará R$ 2,8 milhões com a locação de 14 automóveis de luxo

A cidadania gaúcha certamente recorda de um acontecimento presente em várias manchetes jornalísticas de agosto de 2023: a intenção do TJRS - na gestão da desembargadora presidente Íris Medeiros - de comprar cinco unidades do luxuoso automóvel Audi A4, com motor híbrido. Preço da operação: R$ 1.790.000,00. Os veículos seriam usados pela cúpula da corte. O tititi motivou uma ação popular ajuizada por um advogado paranaense. Logo se tornou notória a expressão “TribunAUDI justiça”, criada pela rádio-corredor advocatícia gaúcha. Voltas e reviravoltas depois, a empresa Germany Comércio de Veículos e Peças Ltda., vencedora do pregão, desistiu de fornecer os automóveis. Pouco mais de dois anos depois dos sonhados Audi, ficou-se sabendo agora que - na administração do desembargador Alberto Delgado Neto (gestão até 31.1.2026) e na seguinte - o tribunal estadual gaúcho gastará R$ 2.824.920,00 pela locação, durante 24 meses, de 14 automóveis de marca GWM Haval. Os carros têm a seguinte especificação: “Veículos do tipo SUV, movidos por propulsão híbrida (motor a combustão + motor elétrico) plug-in”. Todas as unidades já foram entregues à corte. Sete são de cor preta; outras sete de cor cinza. Os pagamentos (já iniciados) são/serão em 24 parcelas mensais de R$ 117.705,00. A fabricante é a GWM, com sede e principal fábrica na cidade de Baoding (China). Foi fundada em 1984 e ali tem 70 mil empregados. Há uma filial brasileira em Iracemápolis (SP), município de 25 mil habitantes. A fornecedora dos carros alugados é a empresa Locadora de Veículos Santa Cruz Ltda. (CNPJ nº 03.000.720/0001-45), com matriz em Brasília e filial em Porto Alegre. A justificativa do TJRS para a locação foi explicitada em várias longas frases. Eis uma delas: “O tribunal necessita constantemente otimizar e renovar sua capacidade de mobilidade e transporte, utilizando-se de tecnologias modernas e sustentáveis, o que implica aspectos logísticos mais robustos para garantir o bom funcionamento e a eficiência dos serviços prestados aos jurisdicionados nas suas 165 comarcas, e cobertura jurisdicional em todos os 497 municípios”. (Processo administrativo nº 8.2025.0191/000040-9; Pregão eletrônico nº 35/2025-DEC; Contrato nº 88/2025-DEC).

Indenização para bancária refém

Uma bancária que foi refém em um assalto, em maio de 2019, durante o expediente da agência do Banco Santander, em Sapiranga (RS), obteve o reconhecimento da responsabilidade objetiva do empregador. A indenização por danos morais foi fixada na sentença em R$ 110 mil, com base na responsabilidade subjetiva do banco. A 2ª Turma do TRT/RS elevou o montante para R$ 150 mil, aplicando também a responsabilidade objetiva, que independe da existência de conduta culposa. Durante toda a incursão criminosa, que começou no momento da abertura da agência, a bancária chegou a ficar reclusa na "peça-cofre", com uma arma voltada contra si. A perícia médica apontou "transtorno de adaptação com sintomas ansiosos". O acórdão considerou a responsabilidade objetiva do Santander "pela teoria do risco, porque a atividade bancária expõe os empregados a risco superior ao da população em geral". Os assaltantes não foram identificados nem presos. O dinheiro roubado - cujo valor exato não foi divulgado - não foi recuperado. (Processo nº 0020180-18.2024.5.04.0371).

A ´vantagem´ de não pagar...

Aprovada em segundo turno pelo Senado na terça-feira (2), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 66/2023 está sob repúdio da advocacia brasileira, por promover um novo calote nos precatórios dos Municípios e Estados. A norma limita os pagamentos e acaba com os prazos para a quitação. A previsão de promulgação é para a próxima terça (9). O Conselho Federal da OAB já anunciou o ingresso, logo após, de ação no STF para tentar derrubar a emenda. Dois advogados gaúchos especialistas em precatórios fazem, via Espaço Vital, duras críticas à conjunção política que ajeitou o "devo, mas não pago". O presidente da Comissão Especial de Precatórios da OAB/RS, Marcelo Bittencourt, afirma que "a retirada do prazo constitucional de 2029 para quitação dos precatórios torna esta PEC o maior calote da história. Ela cria um passivo perpétuo, afronta a segurança jurídica e entrega ao gestor público uma autorização para a má gestão. Ela reduzirá o pagamento de R$ 30 bilhões para R$ 17 bilhões. E, em uma década, acumulará um atraso de R$ 880 bilhões". E Tiago Kidricki, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB/RS, alertou para os deletérios efeitos sobre aposentados e segurados do INSS. "A mudança do prazo de expedição de precatórios inviabiliza os pagamentos. E a substituição da Selic por juros simples de 2% ao ano torna vantajoso não pagar".

Devagar? Não, parada!

Inconformidade de um cidadão gaúcho que ingressou, em 13 de março, na 2ª Vara Cível de Tramandaí (RS), com ação de reintegração de posse. Um terreno dele foi invadido e o prejudicado requereu liminar. Já decorreram cinco meses e 20 dias e o processo está imóvel em uma das invisíveis pilhas eletrônicas. Instados, o gabinete do juiz e o cartório não se manifestam, nem solucionam. Se o jurista Bento de Ozório Sant´Hellena ainda estivesse vivo, certamente comentaria. Algo assim: "De vez em quando, algumas ocorrências na Justiça gaúcha surpreendem até mesmo pensativas tartarugas forenses". (Processo nº 5005695-86.2025.8.21.0073).

Inconfiável

“Infelizmente, eu não posso falar que confio na Justiça, por tudo o que a gente tem visto” - declarou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esta semana, a propósito de notório julgamento em Brasília. Uma frase complementar dele: “Se eu for presidente, meu primeiro ato será a concessão de indulto a Jair Bolsonaro”.

Alta distinção

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, recebe nesta sexta-feira, às 10h, no Parque de Exposições, em Esteio, a Medalha Assis Brasil. Uma justa homenagem ao dirigente, notadamente em período tão atribulado por crescentes e difíceis demandas. A láurea foi instituída em 1973 e é a mais alta distinção concedida pelo Estado do RS. O reconhecimento é "a pessoas que, com excepcional mérito, contribuíram para o desenvolvimento das áreas agrícola e pecuária".

A resistência do Judiciário

O relator da reforma administrativa do País, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), tem dito a jornalistas que a resistência, no Poder Judiciário, às propostas de cortes de privilégios da classe é "muito menor do que se imagina". Ele relatou que "há uma compreensão bastante madura e até resoluta - por parte dos representantes com quem eu conversei - no sentido de que isso precisa e deve ser revisto". O deputado também admitiu que a força de oposição das excelências centra-se em dois privilégios principais: as férias de 60 dias, que muitas vezes não são gozadas pelos magistrados, sendo transformadas em dinheiro; e a aposentadoria compulsória, tida como a "punição" mais grave prevista na Lei Orgânica da Magistratura. A expectativa de Pedro Paulo é discutir nas próximas semanas, com o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, Luís Roberto Barroso, alguns dos pontos centrais das 70 propostas da reforma administrativa. A opção debatida na Câmara, segundo o deputado, é a de estabelecer que as verbas indenizatórias e os penduricalhos têm que respeitar algumas características: "Ser temporários, episódicos, não repetitivos, aprovados em leis, não podendo retroagir coletivamente". E eventuais controvérsias têm que ser discutidas judicialmente e aguardar o trânsito em julgado... Quem acreditar, levante o dedo!

Aceleração do declínio cognitivo

Um estudo com 12 mil brasileiros publicado na quarta-feira (03), no periódico científico americano Neurology, mostra que o alto consumo de alguns adoçantes artificiais pode "estar associado a um declínio mais rápido da cognição". A busca e a investigação foram feitas por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O monitoramento durou oito anos e envolveu o consumo de sete tipos de adoçantes: aspartame, sacarina, acessulfame-K, eritritol, xilitol, sorbitol e tagatose. Os resultados mostraram que o declínio cognitivo foi 62% mais acelerado entre aqueles que consumiam maiores quantidades de adoçantes em comparação aos que ingeriam menos - o que representaria um declínio cerca de um ano e meio mais acelerado. No grupo de consumo médio, a queda cognitiva foi 35% mais rápida. Os efeitos se mostraram mais evidentes em pessoas com menos de 60 anos, com impacto mais claro nas habilidades de linguagem e no desempenho cognitivo global. E foram ainda mais acentuados entre participantes com diabetes, sobretudo no domínio da memória.

Os perigosos descontos