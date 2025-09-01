Cem mulheres, 95 homens

Retratos do Brasil. Segundo novos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) divulgados na semana passada, há 95 homens para cada 100 mulheres no Brasil. A queixa recorrente das mulheres — sobretudo para aquelas com mais de 40 anos de idade — tem o respaldo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em todo o mundo, por razões biológicas, nascem de 3% a 5% mais homens do que mulheres. No Brasil, essa proporção se mantém até os 24 anos, quando a população feminina, então, ultrapassa a masculina. Entre os adultos jovens, morrem muito mais homens do que mulheres. A diferença é de “vítimas de causas não naturais”, notadamente acidentes de trânsito. Já a expectativa de vida feminina global é sempre maior. Isso é atribuído a dois fatores: elas se alimentam melhor e frequentam mais os médicos. Por isso, acima dos 60 anos, é comum o número de mulheres ser mais elevado. Somente dois estados do Brasil têm mais homens do que mulheres. E mesmo assim, por muito pouco. As exceções são Tocantins, onde são 105,5 homens para 100 mulheres, e Santa Catarina, onde são 100,9 para 100. E há ainda alguns destaques isolados em outros estados. É o caso da Paraíba onde existem 98,8 homens para cada grupo de 100 mulheres; mas na faixa etária dos 18 aos 24 anos, esse número pula para 136. A diferença mais acentuada é no Rio de Janeiro, onde eles são 89,1 para cada 100 mulheres, e em Pernambuco, onde são 89,8, seguidos de Sergipe (91,1), Alagoas (91,5) e Bahia (92,5).

Serviços advocatícios de US$ 3,5 milhões para 'lobby' etc.

A Advocacia-Geral da União contratou o escritório Arnold & Porter Kaye Scholer Advogados — com 16 escritórios nos EUA, Reino Unido e China — para atuar em Washington etc. etc. na tentativa de reverter as sanções do governo Trump contra o Brasil. O custo: 3,5 milhões de dólares (R$ 19 milhões), por trabalhos a serem prestados ao longo de 48 meses. Diante do quadro, o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) pediu que o chefe da AGU, ministro Jorge Messias, envie a lista completa das contratações de escritórios de advocacia estrangeiros feitas pelo Brasil desde janeiro de 2023. Há também mais outros dez questionamentos, entre eles o critério de escolha do escritório, considerando a dispensa de licitação, o prazo de vigência do contrato e as cláusulas de renovação. E uma pergunta: "A contratação envolve exclusivamente a defesa do Estado brasileiro, ou também contempla a defesa de personalidades brasileiras individualmente sancionadas no âmbito da Lei Magnitsky?" (No caso, Alexandre de Moraes e outros). Eis o arremate do requerimento: "Como a AGU justifica, juridicamente, a contratação de escritório estrangeiro para realizar atividades que, na prática, configuram lobby político-diplomático, e não apenas contencioso jurídico?".

Anistia para Dilma

A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aprovou por unanimidade o pedido da ex-presidente Dilma Rousseff para ser reconhecida como anistiada política. Tal "em razão das violações de direitos humanos que sofreu durante a ditadura militar". Ela também receberá uma indenização, em parcela única, de R$ 100 mil. O pedido de anistia foi protocolado originalmente em 2002 e retomado em 2016, mas foi negado em 2022 durante o governo de Jair Bolsonaro. A decisão encerra um processo iniciado há 23 anos. O ato conjunto de anistia e reparação reconhece a perseguição política que Dilma sofreu durante o regime militar.

"Get out of here"

Eis alguns números da ação do governo Donald Trump em relação à caça dos imigrantes. Conforme a Polícia Federal do Brasil, de janeiro a agosto deste ano, 1.817 brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos. No governo anterior de Joe Biden, 1.256 tinham sido mandados de volta em 2023. E outros 1.660 em 2024.

Agonia nas filas

Da série problemas brasileiros. A espera por uma consulta no SUS demora, em média, no mínimo dois meses. E dependendo da região, pode chegar a dois anos. A imunização está em queda desde 2015. No ano passado, o Brasil cumpriu a meta em apenas três das 19 vacinas para crianças.

Tragédia a céu aberto

Segue a série de problemas. Há mais de 4 milhões de brasileiros sem nenhum banheiro. E 350 mil pessoas foram internadas, em 2024, por problemas de saúde relacionados à falta de esgoto e água tratada. Apenas 45% dos dejetos gerados nas casas são tratados. E tem havido aumento de casos de tuberculose no Rio de Janeiro nos dois últimos anos. O crescimento foi de 6%, chegando a 18 mil novos registros.

Advocacia: 52 mil elas, 47 mil eles

A OAB do Rio Grande do Sul fechou no domingo (31) sua estatística de agosto de 2025; são 100.009 advogados/as com registros ativos. O quantitativo por gênero é semelhante ao panorama brasileiro visto acima. No levantamento gaúcho, elas são 52.516. E eles, 47.993 — o que, matematicamente, significa 4.523 a menos. Em percentuais, o feminino é 52,02%; o masculino, 47,98%.

Dentifrício enganador