Racismo nos bastidores

A Tv Globo foi condenada por assédio moral e racismo institucional, no ´set´ da novela “Nos Tempos do Imperador”, contra a atriz Roberta Rodrigues. Esta, no processo, sustentou que ela e os outros atores negros da produção tiveram tratamento diferente em relação ao elenco formado por atores brancos. O caso veio à tona em fevereiro de 2022, com uma denúncia no compliance da Globo. No mês seguinte, o diretor artístico da novela foi demitido da emissora. A indenização para Roberta foi fixada em R$ 500 mil. A sentença de primeiro grau é da juíza Aline Gomes Siqueira, do TRT da 2ª Região (RJ). Já há recurso ordinário interposto.