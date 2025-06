´Un savoureux risotto à la juridique´

O assessor da ministra estava às voltas com uma ação cujo desfecho, nas duas instâncias da Justiça gaúcha, fora desfavorável a uma portentosa empresa. No recurso, a recorrente argumentava "inúmeras injustiças entronizadas na sentença" e pedia até que "as provas sejam reexaminadas". Quando folheava as peças para incrementar o relatório, o atento assessor constatou uma receita de "risotto au fromage et tomate". Ela estava introduzida no miolo das razões recursais. Não se tratava do já tolerado erro de "copia-e-cola", mas de uma folha à parte - estava justamente na página 12 do recurso, um pouco antes do formal fechamento que pedia "a realização de altaneira justiça". A peça tinha a assinatura de dois advogados. O "modus" do quitute continha dicas para preparar a iguaria. Ela levava arroz (é claro), nozes picadas, manjericão fresco e, claro, muito queijo. Foi uma gozação total no gabinete. Voltando ao plano jurisdicional, no dia seguinte a relatora despachou, facultando "aos advogados que subscreveram a petição, requererem o desentranhamento do documento (fl. 401 - uma receita de risoto), que não tem relação com o presente processo". Efetivamente assim ocorreu. Os dois profissionais da advocacia formalizaram o pedido para que "Vossa Excelência aceite nossas mais sinceras desculpas". No tititi brasiliense, depois, algumas "rádio corredores" exageraram. Inventaram até que um "zeloso capinha" (denominação dada a servidores da Corte que, na sala de sessões, praticam mesuras e resolvem problemas de última hora) chegara a um prévio extremo puxa-saquismo. Ele teria testado, em casa, a mesma iguaria que batizara de "um saboroso risoto especial judicial". Então ofereceu-o como uma despojada mas afetuosa quentinha - para que a ministra provasse. O sabor teria sido aprovado com louvor. E os demais ministros ficaram sabendo que a receita era para seis pessoas...



Os desesperançosos ´nem-nem´

Dados recentes do IBGE retratam a desesperança dos jovens do nosso País. São 9 milhões de brasileiros entre 15 e 29 de idade que... fazem nada! Não estudam nem trabalham, são os tais nem-nem. E há mais gente da faixa etária nessa situação do que pessoas estudando e trabalhando. Outrossim, a parcela que escolhe o Ensino Superior se reduz a cada ano, com exceção dos que fazem cursos de educação a distância. Entre os que têm até 29 anos, entram por ano 1,6 milhão de calouros na faculdade para cursar ensino a distância. É um aumento de mais de 500% do que ocorria na década passada. Enquanto isso, os cursos presenciais tiveram queda de 48%.

Mensagens reveladoras

O ministro Cristiano Zanin, do STF, prorrogou por 60 dias a tramitação das diligências da Operação Sisamnes. Esta é uma investigação da Polícia Federal sobre suposta rede de venda de sentenças e vazamento de dados sigilosos em três tribunais estaduais: o de Mato Grosso, o de Mato Grosso do Sul e o de Tocantins. O esquema também teria se instalado em gabinetes de ministros do STJ. Zanin acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) que apontou "a presença de elementos indiciários que justificam tanto a prorrogação do prazo de inquérito quanto a manutenção da competência do STF para supervisionar as investigações". Sisammes significa - conforme a mitologia persa - "juiz corrupto". Segundo a PGR, foi identificada a "troca de mensagens reveladoras de possível envolvimento de agentes públicos e políticos detentores de foro por prerrogativa, inclusive no Supremo Tribunal Federal".

Deu futebol na medicina

Não há, ainda, trânsito em julgado na causa trabalhista milionária que colocou em polos distintos o médico Marcio Augusto Bolzoni e o Grêmio Porto-Alegrense. Iniciado em 30 de abril de 2019, o processo busca exatos R$ 2,4 milhões (valor nominal), a título de horas extras, adicionais noturno e de insalubridade, férias, gratificações, diferenças de FGTS, indenização dobrada, repouso semanal remunerado, sobreaviso, prontidão e tempo à disposição do clube. O período abrangido é de 14 anos. O novo lance processual é o recurso de embargos de declaração interpostos pelos advogados do médico. O relator Francisco Rossal de Araújo despachou assim: "Considerando a possibilidade de concessão de efeitos modificativos ao acórdão, intime-se o réu (Grêmio) para que se manifeste, querendo, sobre os embargos declaratórios opostos pela parte autora, no prazo de cinco dias" . (Proc. nº 0020456-26.2019.5.04.0015).

Um mês crítico

A Invepar, controladora do aeroporto de Guarulhos (SP), fechou acordo com os credores e ganhou prazo para evitar a recuperação judicial. Ela terá 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para tentar renegociar a dívida de R$ 1,5 bilhão. A mesma empresa também controla a Linha Amarela, no Rio de Janeiro (RJ). A proteção contra credores obtida pela devedora, em antecipação a um eventual pedido de recuperação judicial, expirou na segunda-feira (16). A prorrogação dessa proteção foi formalizada judicialmente durante esta semana. Chama-se standstill. Ainda que na tradução literal signifique "fique parado", no jargão judicial corresponde a "suspensão do pagamento de dívidas".

Voracidade tributária

Pelos últimos cálculos oficiais, o brasileiro gastou em 150 dias tudo o que ganha em cinco meses de trabalho... só para pagar os impostos diretos e indiretos devidos em um ano. Perdoem o uso da expressão "parabéns aos cidadãos comuns de nosso País!". É que, neste mês de junho, eles estão ganhando efetivamente os seus primeiros reais por todo o trabalho feito e a fazer neste ano. Até 31 de maio tinham trabalhado unicamente para o... governo.

Atividades extraclasse

A professora gaúcha Neiva Maria Hornke Tutctenhagen, contratada do Município de Pelotas, teve reconhecido o direito de reservar 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, conforme prevê a Lei Federal nº 11.738/2008. O Município foi condenado a pagar adicional de 50% para as horas trabalhadas em sala de aula que excederem dois terços da jornada contratada. A 6ª Turma do TRT-RS seguiu entendimento do STF no Tema nº 958. Este reconhece a constitucionalidade da norma federal sobre a divisão da jornada. (Proc. nº 0020860-34.2024.5.04.0102).

Pôquer desconfigura emprego

O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina negou o reconhecimento de vínculo de emprego entre os proprietários de um informal clube de pôquer e



um homem responsável por organizar as partidas e controlar o dinheiro movimentado. Isso ainda que “os donos da casa” não tenham contestado a ação.



Conforme o julgado, “a prática de apostas torna a atividade ilegal, impedindo que ela gere reconhecimento de direitos trabalhistas entre as partes



envolvidas”. O trabalhador atuou um ano no estabelecimento localizado em Chapecó. A prova revelou que os participantes das disputas levavam dinheiro para a mesa e podiam recomprar fichas a qualquer momento, sem limite de valor. (Processo nº 0001328-58.2022.5.12.0058).



Os ilustríssimos jetons

Criados para remunerar o trabalho extra de agentes públicos em conselhos de empresas com a participação do governo federal, os jetons estão se transformando em benefício a aliados. O recebimento da gratificação rende remunerações pela simples participação em reuniões dos colegiados. Com os adicionais, os valores dos contracheques podem chegar a mais de R$ 80 mil. O benefício favorece ministros, secretários-executivos, chefes de gabinete, assessores do Palácio do Planalto, servidores comissionados, dirigentes do PT, ex-parlamentares do partido e até apadrinhados do Congresso. O jornal O Estado de S. Paulo mostrou, esta semana, que 323 aliados do governo recebem jetons.

Desigualdade de condições