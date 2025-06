Fachin e Alexandre os futuros presidentes do STF

O atual presidente, Luís Roberto Barroso, assumiu em 28 de setembro de 2023. Ele fica até a última semana do nono mês deste 2025. E para a sucessão, Fachin já está iniciando o processo de transição. Depois, serão as vezes dos mais antigos que ainda não presidiram a Corte: Alexandre de Moraes (deve ser eleito em 2027), Nunes Marques (em 2029), André Mendonça (em 2031), Cristiano Zanin (em 2033) e Flávio Dino (em 2035). Tanto as regras escritas quanto as não escritas do STF privilegiam a rotatividade na presidência.

A vaga aberta com a morte de Teori foi ocupada por Alexandre de Moraes, que tomou posse em 22 de março de 2017. Advogado, ex-promotor de justiça, foi indicado por Michel Temer em fevereiro daquele ano. Mesmo que não tivesse havido a tragédia, Teori não chegaria à presidência do STF. Nascido em 15 de agosto de 1948, teria sido alcançado pela aposentadoria compulsória (75 de idade) em 2023.

O único fortuito ocorreu com o catarinense Teori Albino Zavascki, ministro do STF de 29 de novembro de 2012 a 19 de janeiro de 2017, quando morreu em um acidente de avião no litoral de Paraty (RJ). A aeronave (um bimotor turboélice) caiu no mar cerca de meia hora após decolar. Faleceram as cinco pessoas que estavam a bordo.

O gaúcho Luiz Edson Fachin, 67 de idade, filho de um casal de agricultores, nascido em Rondinha/RS (que, à época era distrito de Passo Fundo) será o próximo presidente do STF. Ele foi nomeado por Dilma Rousseff em 16 de junho de 2015 (ontem completaram-se dez anos). Fachin é casado com a desembargadora (aposentada) Rosana Amara Girardi Fachin, do Tribunal de Justiça do Paraná.

2. A anulação das condenações de Lula

Com a decisão, os réus condenados só podem ser presos após esgotados todos os recursos. Antes disso, apenas são permitidas prisões preventivas. Em 12 de abril de 2024, o STF decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, "justifica a execução imediata da pena imposta". Assim, condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após a decisão.

Foi o ministro Edson Fachin quem decidiu, em 8 de março de 2021, que a 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), que tinha o ex-juiz (e hoje senador) Sergio Moro como titular, era incompetente para processar e julgar o ex-presidente Lula. Os casos eram quatro: o tríplex do Guarujá, o sítio de Atibaia, e duas ações envolvendo o Instituto Lula. A condenação em duas instâncias no caso do tríplex resultou na pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias.

Novas contas, mais milhões

O Tribunal de Contas do RS, em uma construção criativa, aprovou a retroatividade da gratificação por acúmulo de jurisdição a partir de 2015. Foi na sessão administrativa da última quarta-feira (11). Como tais graças financeiras representam 1/3 do subsídio (o atual é de R$ 41.845), o acréscimo mensal individual será de R$ 13.945. Multiplicada essa cifra por 10 anos, o resultado apurado será de, aproximadamente, R$ 1.673.000,00 para cada conselheiro, auditor substituto de conselheiro e procuradores do Ministério Público.

Que tragédia!

Uma criança de apenas 2 anos pegou a arma do pai e disparou acidentalmente duas vezes, atingindo a própria mãe, na noite de sexta-feira (14), em Rio Verde do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Ela (27 de idade) morreu, ao ser atingida no tórax e no braço. A arma, uma pistola Glock 9 milímetros, é semiautomática. O pai, um produtor rural, possui porte e registro da arma.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as câmeras de segurança da propriedade registraram o acontecimento. O casal estava sentado à mesa na varanda da casa, que fica no bairro Barra Verde, quando a criança pegou a pistola que estava sobre a mesa e começou a manusear a pistola. Sem que os pais percebessem, o menino se virou com a arma em direção à mãe, Deborah Rodrigues Monteiro, quando aconteceram os disparos.

A polícia foi acionada e apreendeu a arma, um carregador e 19 munições, além dos dois projéteis deflagrados. Segundo a Secretaria de Justiça, "o caso foi registrado como homicídio culposo, além do crime de omissão de cautela na guarda de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento".