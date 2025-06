A vagareza da ação de Ronaldinho Gaúcho

Marco A. Birnfeld

Ronaldo de Assis Moreira, 45 de idade atual, tinha 35 quando - em 27 de julho de 2015 - ajuizou na 1ª Vara Cível do Foro da Tristeza, em Porto Alegre, uma ação indenizatória por dano moral, contra a Globosat Programadora Ltda. e o jornalista Eduardo Rômulo Bueno (o "Peninha"). Este comunicador sempre foi torcedor do Grêmio.

A controvérsia teve origem quando, em 13 de julho daquele ano - dia da contratação do atleta pelo Fluminense - num dos programas ao vivo do SporTv ouviram-se três frases pronunciadas pelo crítico: "O jogador mais mau caráter da história do Brasil, Ronaldinho Gaúcho, vai jogar no time mais mau caráter do Brasil, o Fluminense, que deveria estar na Série C, que roubou e voltou para a Série B, sem pegar a Série C. E que ganhou um Brasileiro roubando cinco jogos, um atrás do outro, e que deveria estar na Série B agora. Um clube mau caráter para um jogador mau caráter!"

Residindo no Rio, mas possuindo residência também em Porto Alegre (na Avenida Cavalhada), Ronaldinho optou pelo Foro da Tristeza, em Porto Alegre, para a ação judicial. É que, na época, o CNJ reconhecera a Justiça gaúcha como a única que vinha baixando a altura das pilhas de processos. Ela havia "julgado mais processos antigos do que os novos recebidos, tanto no primeiro quanto no segundo grau". Desde 2015, todavia, diversos juízes já passaram pela causa, não houve audiência e ainda não há sentença etc.

O nome do bairro Tristeza, na capital gaúcha, teve origem em 1812 no cognome de José da Silva Guimarães, um dos primeiros colonizadores da região. Ele fora apelidado de "Tristeza" devido ao seu semblante tristonho, atribuído à tristeza por ter sua filha se casado e deixado a residência do pai.

Quanto ao foro - visto como repartição pública em que se administra e realiza justiça - o ex-craque errou a firula. O jogo jurídico de Ronaldinho Gaúcho contra a emissora e o jornalista continua empatado em 0 x 0, mesmo após sucessivas e intermináveis prorrogações. E já se completam, hoje, nove anos, dez meses e sete dias.

A prestação jurisdicional ali parece estar merecendo o rebaixamento para a Série B. (Processo nº 5000558-42.2015.8.21.6001).