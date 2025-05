Punição contra Alexandre de Moraes seria inédita

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, está sendo alvo de uma ofensiva que tenta enquadrá-lo, nos Estados Unidos, com base em uma lei que jamais foi usada contra ministros de Supremas Cortes de outros países. Levantamento em 2.250 registros de sanções aplicadas pela Lei Global Magnitsky, entre 2012 e 2025, mostra que as pessoas-alvo foram, pela ordem: (1) autoridades de regimes autoritários; (2) integrantes de grupos terroristas; (3) criminosos que lavam dinheiro; (4) agentes de segurança acusados de assassinatos em série.

A Lei Magnitsky é uma norma criada a partir de projeto de lei bipartidário. Ele foi aprovado pelo Congresso dos EUA e sancionado por Barack Obama em dezembro de 2012. Segundo registros jornalísticos da época, "a intenção primeira foi a de punir autoridades russas responsáveis pela morte do advogado tributário russo Sergei Magnitsky em uma prisão de Moscou em 2009". A lei - de aplicação global - autoriza o governo dos EUA a punir aqueles considerados "violadores dos direitos humanos". As punições: congelar seus ativos e proibi-los de entrar no país estadunidense.

Tal norma se tornou agora, 13 anos depois, a principal estratégia de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar enquadrar Alexandre de Moraes em cortes internacionais. A investida ganhou novo fôlego após o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmar, na semana passada, que o governo Donald Trump "tem grandes possibilidades" de aplicar sanções contra o ministro do STF com base na mencionada norma.

Levantamento publicado anteontem pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra que, entre os casos emblemáticos a partir da sanção da lei, estão: (1) assessores diretos do príncipe Mohammed bin Salman, ditador da Arábia Saudita, responsabilizados pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi; (2) o ditador da Chechênia, Ramzan Kadyrov, acusado de execuções extrajudiciais; (3) integrantes de grupos terroristas do Iraque e do Afeganistão; (4) dirigentes do Partido Comunista Chinês punidos por sistemáticas políticas de repressão no país.

Na América do Sul, figuram membros de facções criminosas com conexões no Brasil, envolvidos em lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além de Horacio Cortes, ex-presidente do Paraguai, por envolvimento em esquemas de corrupção e lavagem. O caso brasileiro todavia rompe com o padrão histórico.

O cientista político Guilherme Casarões, que também é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas/SP, analisa que uma eventual sanção contra Alexandre de Moraes com base na Lei Global Magnitsky seria inédita desde a criação da norma. "Atingir ministros de Supremas Cortes, e mais do que isso, um ministro da instituição máxima do Judiciário brasileiro, é a novidade na aplicação desta lei. Seria a primeira vez desde a sua criação", afirma.

O professor Casarões ainda acrescenta já existirem precedentes dos EUA alcançando juízes de cortes superiores de outros países. O episódio mais emblemático envolveu o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Seus membros foram sancionados em 2017 após permitirem ao ditador Nicolás Maduro governar por decreto e dissolver a Assembleia Nacional. Tais punições, no entanto, foram aplicadas com base em uma ordem executiva específica, justamente, do então presidente Donald Trump (2017/2021), criada exclusivamente para lidar com a crise institucional venezuelana.