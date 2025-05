Contratem empregados bonitos...

Marco A. Birnfeld

A veiculação de orientação discriminatória, por superior hierárquico, em grupo de WhatsApp corporativo, determinando "critérios estéticos e de identidade pessoal na seleção de candidatos" é ato ilícito. E este viola o princípio da igualdade e da não discriminação, conforme os artigos 3º, inciso IV, e 5º, caput, da Constituição Federal, além de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e da Lei nº 9.029/1995.

A ementa do acórdão lavrado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) sintetiza o fundamento aplicado pela Corte para confirmar sentença do Posto da Justiça do Trabalho de Tramandaí que condenou a rede Farmácias São João a pagar R$ 10 mil de reparação moral a uma de suas 40 gestoras. Motivo: ela foi orientada, pela coordenadora regional, a contratar, preferencialmente, ''pessoas bonitas''. E deveria rechaçar candidatos acima do peso, tatuados, com piercings e homossexuais.

Em outubro de 2021, os áudios enviados pela coordenadora regional tiveram grande repercussão nas redes sociais. O fato foi objeto de inquérito civil do Ministério Público do Trabalho. Nas gravações, a superior orientava os gestores a terem cuidado com a aparência e orientação sexual dos candidatos selecionados.

As gravações continham trechos como: ''Se contratarmos alguém, que seja, com todo respeito, alguém 'veado' e tudo mais, deve ser uma pessoa alinhada, que não tenha trejeitos exagerados''. E mais: ''Não esqueçam: feio e bonito, a gente paga o mesmo preço, por isso, conto com vocês! Vamos preferir os bonitos. Afinal, não somos bobos''. (Processo nº 0020389-30.2023.5.04.027).

A empresa Comércio de Medicamentos Brair Ltda. - razão social das Farmácias São João - que é a 4ª maior rede do varejo farmacêutico do Brasil e a maior da região Sul (RS, SC e PR) - já havia firmado, em 2022, um acordo judicial com o Ministério Público do Trabalho, em Passo Fundo. Comprometera-se a frear a escalada de casos de assédio moral e de dispensas discriminatórias. Na transação a empresa pagou R$ 1 milhão a título de reparação por danos morais coletivos.

Tal procedimento fora aberto após denúncias realizadas por 34 ex-funcionários e pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Passo Fundo. (Ação civil pública nº 0020692-03.2021.5.04.0663).