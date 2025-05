O efeito cascata nos gastos com políticos

A ampliação no número de deputados no Congresso - se for confirmada em votação no Senado - terá impacto mais significativo nos cofres públicos do que o estimado inicialmente pela própria (e interessada) Câmara Federal. Esta passaria a ter 531 deputados, com potencial de reforçar distorções no equilíbrio entre Poderes, no manejo do Orçamento. Em "efeito cascata", ampliará em 30 (trinta!) o número de parlamentares estaduais - gerando gasto anual de R$ 140 milhões. Serão R$ 75 milhões nas Assembleias Legislativas e R$ 64,8 milhões na Câmara.

Faltam padres no Brasil

Entrementes, há uma queda no número de padres no Brasil. Tal tendência que ecoa o que ocorre em grande parte do mundo, incluindo a América Latina, onde o Papa Leão XIV passou três décadas anos da sua vida religiosa - pontualmente no Peru. Segundo especialistas, a perda do interesse pelas vocações sacerdotais será um dos desafios do novo pontífice.

Maior país católico do mundo em termos absolutos, o Brasil tem um número de padres proporcionalmente baixo se comparado à Itália, coração tradicional do catolicismo. Conforme os dados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), são 22,1 mil religiosos ordenados no País — um para cada 9,5 mil brasileiros. Na Itália, a cada mil habitantes, há um padre.

A secularização, o celibato e o descrédito institucional explicam o desinteresse pelas vocações religiosas no Brasil, segundo especialistas.